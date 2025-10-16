1 órája
Vigyázat! Életveszélyes és furcsa dolgokra bukkantunk Pécs belvárosában (VIDEÓ)
Nem teljesen világos, hogy mi történik a város központjában. Nem először alakul ki életveszély Pécsen konténerek miatt.
Olvasónk jelezte, hogy a pécsi Perczel Miklós utcában, közvetlenül a Pécsi Nemzeti Színház déli oldalával szemben, hetek óta egy nagyméretű hulladékkonténer foglalja el a teljes járdát. A körülbelül egy köbméteres tároló miatt a gyalogosok csak az úttestre lelépve tudnak közlekedni, ami kifejezetten balesetveszélyes, különösen, mivel a színház oldalán halszálkás parkolásban állnak az autók, így az úttest eleve szűk, járda pedig nincs is azon az oldalon. A helyszínen nincs semmilyen figyelmeztető tábla vagy elkerített gyalogos útvonal, ezért sokan csak az utolsó pillanatban észlelik az akadályt, az életveszély Pécs városában szinte már együtt jár a konténerekkel.
A konténerbe kommunális, papír- és műanyaghulladék is kerül, ám nem világos, milyen engedély alapján helyezték ki, és milyen célból használják, hiszen építkezésnek, bontási munkálatoknak nyoma sincs. Ráadásul a tároló már közel másfél hónapja ott áll, látható előrelépés nélkül – hacsak nem az, hogy a szemét időnként eltűnik a konténerből.
Ezért megkerestük a Pécsi Közterület-Felügyeletet, a pécsi rendőrséget is, hátha felvilágosítást tudnak adni az ügyről, valamint a Biokom Nkft. válaszára is várunk, hiszen hulladékkezelési kérdés is felmerült. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.
Nem először alakul ki életveszély Pécsen konténer miatt
Két héttel ezelőtt a Rákóczi úton történt hasonló eset, ahol szintén a járdára került egy konténer, ám ott legalább felújítás zajlott, ami ideiglenesen indokolta a korlátozást. A Perczel utcai helyzet azonban sem építkezéssel, sem más látható munkával nem magyarázható, miközben a gyalogosok nap mint nap életveszélyes helyzeteknek vannak kitéve.
Erre kell használati engedély
A Biokom Nkft. honlapján is elérhető jogszabály szerint közterület-használati engedély szükséges különösen építési tevékenységgel, árusítással, vendéglátással, reklámelhelyezéssel, valamint konténer kihelyezésével összefüggő használathoz, kivéve a közterület-fenntartási, köztisztasági, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódó konténerkihelyezést. A konténereket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a burkolatban, vagy a közterület egyéb tartozékában sérülést, vagy más kárt ne okozzon. Ugyanakkor ebben a jogszabályban nem térnek ki arra, hogy a közlekedés akadályoztatása milyen mértékű lehet.
Balesetveszélyes, de mégsem
A Pécsi Közterület-felügyelet tájékoztatása szerint munkatársaik helyszíni bejárást tartottak a Perczel Miklós utca 14. szám előtt, ahol a járdán elhelyezett, egy köbméteres konténer akadályozta a gyalogosforgalmat.
A felügyelet közölte: a helyszínen nem sikerült elérni azt a személyt, aki a konténert igényelte, ezért a kollégák felvették a kapcsolatot a szállítást végző céggel. A vállalkozás elmondása szerint a munkálatok a végükhöz közelednek, és a most kihelyezett – egyben utolsó – konténert rövidesen elszállítják.
A felügyelet szerint a konténer a teljes járdát elfoglalta, ezzel akadályozta a gyalogosforgalmat, és balesetveszélyes helyzetet teremtett.
Ezt az információt a Biokom Nonprofit Kft. is megerősítette. A társaság közölte: a konténert szállító cég a közterület-használatot nem jelentette be, a helyszínt ellenőrizték, és felszólításukra a közterület-használatot csütörtökön – megkeresésünk után – megszüntették.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az esettel kapcsolatban rendőrség hatáskörébe tartozó jogsértés nem állapítható meg.
A fennálló forgalmi helyzet balesetveszélyesnek nem tekinthető, azonban kérünk mindenkit, hogy az érintett területen körültekintően közlekedjen
- mondták.
Bama.hu videó
