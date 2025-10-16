október 16., csütörtök

Gál névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

1 órája

Vigyázat! Életveszélyes és furcsa dolgokra bukkantunk Pécs belvárosában (VIDEÓ)

Címkék#bama.hu videó#gyalogosforgalom#járda#Pécs#konténer

Nem teljesen világos, hogy mi történik a város központjában. Nem először alakul ki életveszély Pécsen konténerek miatt.

Bama.hu

Olvasónk jelezte, hogy a pécsi Perczel Miklós utcában, közvetlenül a Pécsi Nemzeti Színház déli oldalával szemben, hetek óta egy nagyméretű hulladékkonténer foglalja el a teljes járdát.  A körülbelül egy köbméteres tároló miatt a gyalogosok csak az úttestre lelépve tudnak közlekedni, ami kifejezetten balesetveszélyes, különösen, mivel a színház oldalán halszálkás parkolásban állnak az autók, így az úttest eleve szűk, járda pedig nincs is azon az oldalon. A helyszínen nincs semmilyen figyelmeztető tábla vagy elkerített gyalogos útvonal, ezért sokan csak az utolsó pillanatban észlelik az akadályt, az életveszély Pécs városában szinte már együtt jár a konténerekkel.  

Életveszély Pécsen: járdákra pakolják a konténereket
Életveszély Pécs központjában egy újabb konténer miatt 

A konténerbe kommunális, papír- és műanyaghulladék is kerül, ám nem világos, milyen engedély alapján helyezték ki, és milyen célból használják, hiszen építkezésnek, bontási munkálatoknak nyoma sincs. Ráadásul a tároló már közel másfél hónapja ott áll, látható előrelépés nélkül – hacsak nem az, hogy a szemét időnként eltűnik a konténerből. 

Ezért megkerestük a Pécsi Közterület-Felügyeletet, a pécsi rendőrséget is, hátha felvilágosítást tudnak adni az ügyről, valamint a Biokom Nkft. válaszára is várunk, hiszen hulladékkezelési kérdés is felmerült. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket. 

Nem először alakul ki életveszély Pécsen konténer miatt

Két héttel ezelőtt a Rákóczi úton történt hasonló eset, ahol szintén a járdára került egy konténer, ám ott legalább felújítás zajlott, ami ideiglenesen indokolta a korlátozást. A Perczel utcai helyzet azonban sem építkezéssel, sem más látható munkával nem magyarázható, miközben a gyalogosok nap mint nap életveszélyes helyzeteknek vannak kitéve.

Erre kell használati engedély

 A Biokom Nkft. honlapján is elérhető jogszabály szerint közterület-használati engedély szükséges különösen építési tevékenységgel, árusítással, vendéglátással, reklámelhelyezéssel, valamint konténer kihelyezésével összefüggő használathoz, kivéve a közterület-fenntartási, köztisztasági, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódó konténerkihelyezést. A konténereket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a burkolatban, vagy a közterület egyéb tartozékában sérülést, vagy más kárt ne okozzon. Ugyanakkor ebben a jogszabályban nem térnek ki arra, hogy a közlekedés akadályoztatása milyen mértékű lehet. 

Balesetveszélyes, de mégsem

A Pécsi Közterület-felügyelet tájékoztatása szerint munkatársaik helyszíni bejárást tartottak a Perczel Miklós utca 14. szám előtt, ahol a járdán elhelyezett, egy köbméteres konténer akadályozta a gyalogosforgalmat.

A felügyelet közölte: a helyszínen nem sikerült elérni azt a személyt, aki a konténert igényelte, ezért a kollégák felvették a kapcsolatot a szállítást végző céggel. A vállalkozás elmondása szerint a munkálatok a végükhöz közelednek, és a most kihelyezett – egyben utolsó – konténert rövidesen elszállítják.
A felügyelet szerint a konténer a teljes járdát elfoglalta, ezzel akadályozta a gyalogosforgalmat, és balesetveszélyes helyzetet teremtett.

Ezt az információt a Biokom Nonprofit Kft. is megerősítette. A társaság közölte: a konténert szállító cég a közterület-használatot nem jelentette be, a helyszínt ellenőrizték, és felszólításukra a közterület-használatot csütörtökön – megkeresésünk után – megszüntették.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az esettel kapcsolatban rendőrség hatáskörébe tartozó jogsértés nem állapítható meg. 
 

A fennálló forgalmi helyzet balesetveszélyesnek nem tekinthető, azonban kérünk mindenkit, hogy az érintett területen körültekintően közlekedjen 

- mondták.

 

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu