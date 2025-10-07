Eltűnőben Baranya – miért hagyja el mindenki a vármegyét?

Már nem csak a laikus szemlélőnek tűnik fel, hogy évről évre csökken a vármegye népessége – lassan elfogy Baranya lakossága. Talán az 1989-es év volt az utolsó, amit még nem jellemzett a fogyás, abban az időben még mintegy 420 ezer lelket számlált Baranya.

A növekvő számú elhalálozás és a kevesebb születés is hozzájárul, hogy lassan elfogy Baranya lakossága

Fotó: Löffer Péter / Forrás: MW

A 90-es években megindult csökkenés az ezredforduló utáni években már 1500-2000 főre emelkedett évenként, majd olyan esztendő is akadt, amikor háromezer fő fölé emelkedett a veszteség.

A fogyatkozás oka egyértelműen a születések és a halálozások száma közötti különbség. A legfrissebb baranyai demográfiai adatok szerint például az idei első negyedévben térségünkben 585 gyermek született, és 1405 fő hunyt el. A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 820 fővel csökkentette a vármegye népességét, 8,8 százalékkal nagyobb mértékben, mint az előző év azonos időszakában.

A mögöttünk álló teljes évben 2024-ben a népesség csökkenése 2500 fő volt, aminek eredményeként az idei esztendőbe alig több mint 351 ezer fővel lépett be Baranya megye.

Az elvándorlás is hozzájárul, hogy lassan elfogy Baranya lakossága

Megyénk lakosságának fogyatkozása mögött ugyanakkor nem csak a születések és halálozások számából fakadó deficit áll. Az elmúlt harminc esztendőben ugyanis szinte folyamatos elvándorlás jellemezte a térséget. A legnagyobb számban a munkaképes korú fiatalok hagyták el Baranyát, részben a fejlettebb régiók – Budapest, Nyugat-Magyarország – felé, részben pedig külföldre távozva. Az elvándorlás motivációja kevés kivétellel mindig a jobb munkalehetőség és a jobb megélhetés volt. Mértéke pedig a néhány száz és az ezer főt is meghaladó létszám között alakult.