Elkezdték

2 órája

Elindult az aláírásgyűjtés Pécsen Brüsszel háborús tervei ellen

Az országos akcióhoz csatlakozott Baranya is: elindult az aláírásgyűjtés a háborús tervek ellen.

Őri László, a Barany I. sz. választókerület vezetője saját oldalán írta meg, hogy elindult az aláírásgyűjtés Pécsen is Brüsszel háborús tervei ellen. 

„A fiatalok és az idősek sem kérnek Brüsszel háborús terveiből. Sorra írnak alá az emberek a Vásártéren lévő standunknál. Mondjunk NEM-et a háborúra és IGEN-t a békére!”, olvasható az oldalon.

 

 

