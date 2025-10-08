41 perce
Elkezdődnek az előkészítő munkálatok a Csatatéri Emlékkápolna környezetében
Fák kivágásával, bozótirtással, valamint a szükséges konténerek elhelyezésével kezdődnek meg a Csatatéri Emlékkápolna és környezetének felújítását célzó munkálatok előkészítése.
Forrás: KDNP.hu / Mohacs500.hu
A héten forgalomkorlátozás még nem várható, azonban a TÜZÉP-pel szembeni területet elkerítik.
A temetőnél található virágboltok zavartalanul működnek november 1-jéig.
A mohácsi csata 500. évfordulójára a kápolna kívül-belül teljesen megújul. A munkát a Mestercsillag Mérnöki Kft. - Szedibau Építőipari Kft. végezheti el, bruttó 2,229 milliárd forintért, a befejezés határideje 2026. június 30.
A kápolna teljes külső-belső megújítása mellett a beruházás része lesz a Kálvária és a környező közterületek felújítása, új parkolók és közvilágítás kialakítása, és a Bég-patak partján új járda építése is.
