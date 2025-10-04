október 4., szombat

A családok mellett álltak ki

44 perce

Ellentüntetés zajlott a Pride előtt, nagy a rendőri készültség – (VIDEÓ+FOTÓK)

Címkék#provokáció#Baranya Vármegyei Önkormányzat#Őri László

Szombaton a (jogszabályok szerint betiltott) V. Pécs Pride felvonulása előtt a CitizenGO szervezésében ellentüntetést tartottak a városban.

Bama.hu

A felvonulás Indóház térről indult, majd a Kossuth téren rövid beszédekkel folytatódott. A résztvevők – közel száz fő – a családok mellett emelték fel szavukat.

Ezzel párhuzamosan a Széchenyi téri dzsáminál külföldi lobbisták és LMBTQ-propagandisták jelentek meg, egyikük sem beszélt magyarul, voltak köztük úgynevezett Drag Queenek is. Ők zászlókat lengetve az ellentüntetők ellen demonstráltak, vagyis ellentüntetést tartottak az ellentüntetés ellen.

 

A rendőrség erős biztosítással vigyázott a rendezvényekre, így a két tábor között komolyabb incidens nem történt, csak szóváltásokra került sor.

A menet végül a Szent István térre érkezett, Szepesi Ignác szobrához, ahol közös imádságot mondtak el. Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője arra hívta fel a jelenlévőket, hogy 14 órakor a Széchenyi tér alsó felén, illetve a Szent István téren csendes tiltakozással folytassák a kiállást.

 

Az egyik szervező arra is figyelmeztetett, hogy mindenki fokozottan ügyeljen magára, mivel a városban az Antifa mozgalom tagjainak megjelenését is jelezték, és fennállt a provokáció vagy esetleges fizikai atrocitás veszélye. A helyszínen emiatt is jelentős rendőri készültség volt tapasztalható.

Az eseményen részt vett Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is, aki három gyermekével együtt jelent meg az ellentüntetésen.

 

 

