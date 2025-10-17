Elő bankkártyával: két csoportot vizsgál célzottan a NAV

Megkeresést kaptak azok az adózók, akik idén adtak be önellenőrzést, de az ehhez kapcsolódó pótlékot rosszul számolták ki, illetve azok a felvásárlók, akik őstermelőktől szereztek be mezőgazdasági termékeket, és áfabevallásukban megtéríttették a kompenzációs felárat, de járulékbevallásaikban nem tüntették fel a kifizetést - közölte a NAV.

A NAV egy, Baranya vármegyét is érintő vizsgálat keretében végzett kockázatelemzéseket, amivel az adózókat szűrte ki és kereste meg, akik kevesebb önellenőrzési pótlékot pótlékot kalkuláltak a kelleténél. Ezt akkor kell fizetni, ha valaki utólag észleli, hogy kevesebb adót vallott be, vagy a jogszerűnél több támogatást vett igénybe. Ilyenkor nemcsak az adót vagy támogatást kell kiegyenlíteni, hanem az önellenőrzési pótlékot is, sőt még NAV-bírságot is kockáztatjuk.

A NAV-bírság akár 300 ezer is lehet - Illusztráció: Shutterstock

Forrás: Shutterstock

Simán utánuk nézett a NAV, érdemes mindig résen lenni

A pótlékszámítást egyébként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján elérhető kalkulátorral is segíti – közölte az adóhatóság, amely például egy pécsi magánszemélynél egy családi okokból és könyvelői lazaságból elmaradt, közel két évvel ezelőtti bevallásra derítettek fényt, ami után 200 ezer forintos befizetést várnak pár hét leforgása alatt. A család most megpróbál valamilyen részletfizetést kérni a NAV-tól, hogy legalább ne egyszerre kelljen a pénzt befizetni, amit amúgy nem vitatnak.

A NAV közölte, hogy a most kiválasztott adózói kört egyébként a közeljövőben újabb hullám követi.

Ellentmondásokat talált a hatóság

A másik adózói csoportot, azok a felvásárlók alkotják, akik 2024-re kompenzációs felárat igényeltek, de járulékbevallásaikban ennek nincs nyoma. A hivatal azokat az adózókat kereste meg közvetlenül, akiknél ellentmondást talált.

A két kampányban érintettek ezúttal az ügyfélportálon tisztázhatják az eltérések okát 15 napon belül egy gyors és egyszerű online kérdőív kitöltésével. Szükség esetén önellenőrzéssel vagy a hiányzó bevallás pótlásával javíthatják a hibát, ezzel elkerülve a szankciókat és további ellenőrzéseket.