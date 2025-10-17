39 perce
Elő bankkártyával: két csoportot vizsgál célzottan a NAV
Az adóhatóság újabb célzott eljárásokat indított, ezúttal két adózói körben. A NAV-bírság igen jelentős lehet, nem érdemes kockáztatni.
Technikai okok állnak a háttérben.
Forrás: MW
Megkeresést kaptak azok az adózók, akik idén adtak be önellenőrzést, de az ehhez kapcsolódó pótlékot rosszul számolták ki, illetve azok a felvásárlók, akik őstermelőktől szereztek be mezőgazdasági termékeket, és áfabevallásukban megtéríttették a kompenzációs felárat, de járulékbevallásaikban nem tüntették fel a kifizetést - közölte a NAV.
A NAV egy, Baranya vármegyét is érintő vizsgálat keretében végzett kockázatelemzéseket, amivel az adózókat szűrte ki és kereste meg, akik kevesebb önellenőrzési pótlékot pótlékot kalkuláltak a kelleténél. Ezt akkor kell fizetni, ha valaki utólag észleli, hogy kevesebb adót vallott be, vagy a jogszerűnél több támogatást vett igénybe. Ilyenkor nemcsak az adót vagy támogatást kell kiegyenlíteni, hanem az önellenőrzési pótlékot is, sőt még NAV-bírságot is kockáztatjuk.
Simán utánuk nézett a NAV, érdemes mindig résen lenni
A pótlékszámítást egyébként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján elérhető kalkulátorral is segíti – közölte az adóhatóság, amely például egy pécsi magánszemélynél egy családi okokból és könyvelői lazaságból elmaradt, közel két évvel ezelőtti bevallásra derítettek fényt, ami után 200 ezer forintos befizetést várnak pár hét leforgása alatt. A család most megpróbál valamilyen részletfizetést kérni a NAV-tól, hogy legalább ne egyszerre kelljen a pénzt befizetni, amit amúgy nem vitatnak.
A NAV közölte, hogy a most kiválasztott adózói kört egyébként a közeljövőben újabb hullám követi.
Ellentmondásokat talált a hatóság
A másik adózói csoportot, azok a felvásárlók alkotják, akik 2024-re kompenzációs felárat igényeltek, de járulékbevallásaikban ennek nincs nyoma. A hivatal azokat az adózókat kereste meg közvetlenül, akiknél ellentmondást talált.
A két kampányban érintettek ezúttal az ügyfélportálon tisztázhatják az eltérések okát 15 napon belül egy gyors és egyszerű online kérdőív kitöltésével. Szükség esetén önellenőrzéssel vagy a hiányzó bevallás pótlásával javíthatják a hibát, ezzel elkerülve a szankciókat és további ellenőrzéseket.
Az adategyeztetések célja, hogy az érintettek még időben és önként javítsák az eltéréseket. A válaszadásnál több ok is megjelölhető, például téves adatszolgáltatás, elmaradt bevallás, de az is jelezhető, ha az adózó szerint az eltérés nem áll fenn.
Jöhet a 300 ezer forintos NAV-bírság!
A NAV szerint a kérdőív a kitöltés után egy kattintással beküldhető, a válaszadás elmulasztása azonban akár 300 ezer forintos bírságot és további vizsgálatot vonhat maga után.