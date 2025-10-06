Emlékezés az aradi vértanúkra – a pécsi sétány története is a hősök előtt tiszteleg

A városban különleges módon őrzi a mártírok emlékét az Aradi vértanúk sétánya, ahol tizenhárom szobor sorakozik a szabadságharc tábornokainak arcképével. A sétány megszületése hosszú évek közösségi összefogásának, kitartásának és hitnek az eredménye – történetét tavaly részletesen bemutattuk.

