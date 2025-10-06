2 órája
Emlékezés az aradi vértanúkra – a pécsi sétány története is a hősök előtt tiszteleg
Október 6-án, a nemzeti gyász napján az aradi vértanúkra emlékezünk – azokra a honvédtisztekre, akik életüket áldozták a szabadságharc eszméjéért. Ezen a napon országszerte, így Baranyában is felidézzük a hősök emlékét, akiknek példája máig erőt és tartást ad.
Gróf Vécsey Károly, Nagysándor József és Gróf Leiningen-Westerburg Károly szobrai (balról jobbra) a pécsi Aradi vértanúk sétányán. Fotó: Laufer László
A városban különleges módon őrzi a mártírok emlékét az Aradi vértanúk sétánya, ahol tizenhárom szobor sorakozik a szabadságharc tábornokainak arcképével. A sétány megszületése hosszú évek közösségi összefogásának, kitartásának és hitnek az eredménye – történetét tavaly részletesen bemutattuk.
Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő e nap alkalmából arról posztolt közösségi oldalán, hogy az aradi tizenhármak vesztőhelyénél emlékeztek meg a vértanúkról.