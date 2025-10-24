Valami nagyon nincs rendben a baranyai üzletekben – megszólalt a hatóság

Hiába nem vásárolhatnak energiaitalt, illetve alkoholtartalmú italokat a 18 év alattiak, valahogy mégis hozzájutnak - kifogásolják rendszeresen olvasóink. Többen jelezték, hogy reggelente az iskolába igyekvő gyerekek kezében ott az energiaital, hétvégente esténként pedig a belvárosi parkokban, tereken gyülekeznek a kamaszok sörrel borral a kezükben.

Az ellenőrzött helyek harmadában kiszolgálták energiaitallal vagy alkohollal a fiatalkorúakat - büntetett a hatóság. Fotó: Vendel Lajos

A fiatalok energiaitallal, alkohollal való kiszolgálását kiemelten ellenőrzi a hatóság

Az olvasói észrevételek kapcsán a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következőkről tájékoztatta portálunkat: Kiemelt cél, hogy a fiatalok körében csökkenjen az alkoholtartalmú italok és energiaitalok fogyasztása, ezért a hatóság nagy figyelmet fordít rá, hogy ezeknek a termékeknek az értékesítésére vonatkozó tilalmakat a kereskedők ne szegjék meg.

- A fiatalok alkoholtartalmú itallal, illetve – 2025. június 11-től – energiaitallal történő kiszolgálását a fogyasztóvédelmi hatóság kiemelten ellenőrzi. A vizsgálatokat a szakemberek fiatalkorúak bevonásával, próbavásárlással végzik, különös figyelemmel azokra az üzletekre és vendéglátó egységekre, amelyekben - a lakossági jelzések alapján - köztudottan kiszolgálják a 18 év alattiakat is - részletezte a Kormányhivatal.

Baranyában az idei évben eddig lefolytatott ellenőrzés 26 kiskereskedelmi egységet, 9 vendéglátó egységet és 5 dohányboltot érintett. A felkeresett vállalkozásoknak a harmadában történt jogsértés. Előfordult, hogy úgy szolgálták ki a fiatalkorúakat alkoholtartalmú itallal vagy energiaitallal, hogy elkérték ugyan az igazolványukat, de az abban rögzített életkorukkal nem foglalkoztak. Több esetben azonban fel sem szólították a fiatal vásárlót az életkora igazolására, kérdés nélkül kiadták számára a tiltott terméket.