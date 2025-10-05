Erre készül Harkány – mindenkit párbajra hívnak

Október 11-én hetedik alkalommal rendezik meg a Harkányi Lecsópárbajt, amely igazi gasztronómiai és kulturális élményt ígér a Zsigmondy szabadtéri színpadnál. A főzőverseny mellett egész napos programok várják a látogatókat: kézműves foglalkozások, gyermekműsorok, lovagi bemutató, valamint koncertek színesítik a hangulatot. Fellép többek között Tóth Aligél, a Joulence, Tárnoki Kornél és a Made in B zenekar, az estét pedig az NGR Music Live fergeteges bálja zárja. A rendezvény ideális családoknak, baráti társaságoknak és mindenki számára, aki szeretné a jókedvet, a finom falatokat és a közösségi élményeket egyszerre élvezni. A szervezők büfé- és vásárkínálattal is gondoskodnak arról, hogy senki ne maradjon élmények és ízek nélkül.

