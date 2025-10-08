Változtat a bank: ezekről a telefonokról nem fogsz tudni utalni!

Október 13-tól jelentős változás lép életbe az Erste Bank digitális szolgáltatásában: a pénzintézet bejelentése szerint a George App banki alkalmazás többé nem lesz elérhető olyan mobiltelefonokon, amelyek módosított operációs rendszerrel – vagyis rootolt vagy jailbreakelt szoftverrel – működnek. Az intézkedés célja a banki biztonság növelése, hiszen ezek a készülékek megkerülik a gyártó által beépített védelmi funkciókat, így könnyebben válhatnak adatlopás vagy kibertámadás célpontjává.

Változtat az Erste Bank: nem tudunk utalni bizonyos telefonokról

Fotó: MW

Így változtat az Erste Bank

A változás két lépcsőben történik: október közepétől az alkalmazás már nem lesz aktiválható ilyen telefonokon, év végére pedig teljesen kizárják ezeket a készülékeket a használatból. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók sem belépni, sem utalni, sem más műveletet végrehajtani nem tudnak majd az appon keresztül.

A bank közleménye szerint a módosított rendszerek jelei többek között a gyári alkalmazások eltűnése, szokatlan betűtípusok vagy ikonok megjelenése, illetve ismeretlen alkalmazások felbukkanása lehetnek. iPhone esetén a Cydia vagy a Sileo app jelenléte árulkodik arról, hogy az eszköz jailbreakelt.

Mit lehet ilyen esetben tenni?

Az Erste három megoldást ajánl az ügyfeleknek: a legbiztonságosabb a gyári állapotú telefon használata, de technikailag jártas felhasználók visszaállíthatják az eredeti rendszert is. Alternatívaként a George Web böngészőn keresztül továbbra is elérhető marad, ahol e-Csatorna azonosítóval és SMS-kóddal lehet belépni.

A pénzintézet szerint az intézkedés nem kényelmetlenség, hanem az ügyfelek adatainak védelmét szolgálja.