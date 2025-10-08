október 8., szerda

Koppány névnap

13°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korlátozás

59 perce

Változtat a bank: ezekről a telefonokról nem fogsz tudni utalni!

Címkék#Erste Bank#rendszer#mobiltelefon#George App#ügyfél#készülék

Komoly korlátozást vezet be az Erste Bank a George App használatában, amely több ügyfelet is érinthet. Az Erste Bank applikációjának használatát ez nagyban befolyásolhatja.

Jusztin Levente

Október 13-tól jelentős változás lép életbe az Erste Bank digitális szolgáltatásában: a pénzintézet bejelentése szerint a George App banki alkalmazás többé nem lesz elérhető olyan mobiltelefonokon, amelyek módosított operációs rendszerrel – vagyis rootolt vagy jailbreakelt szoftverrel – működnek. Az intézkedés célja a banki biztonság növelése, hiszen ezek a készülékek megkerülik a gyártó által beépített védelmi funkciókat, így könnyebben válhatnak adatlopás vagy kibertámadás célpontjává.

erste bank george
Változtat az Erste Bank: nem tudunk utalni bizonyos telefonokról
Fotó: MW

Így változtat az Erste Bank

A változás két lépcsőben történik: október közepétől az alkalmazás már nem lesz aktiválható ilyen telefonokon, év végére pedig teljesen kizárják ezeket a készülékeket a használatból. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók sem belépni, sem utalni, sem más műveletet végrehajtani nem tudnak majd az appon keresztül.

A bank közleménye szerint a módosított rendszerek jelei többek között a gyári alkalmazások eltűnése, szokatlan betűtípusok vagy ikonok megjelenése, illetve ismeretlen alkalmazások felbukkanása lehetnek. iPhone esetén a Cydia vagy a Sileo app jelenléte árulkodik arról, hogy az eszköz jailbreakelt.

Mit lehet ilyen esetben tenni?

Az Erste három megoldást ajánl az ügyfeleknek: a legbiztonságosabb a gyári állapotú telefon használata, de technikailag jártas felhasználók visszaállíthatják az eredeti rendszert is. Alternatívaként a George Web böngészőn keresztül továbbra is elérhető marad, ahol e-Csatorna azonosítóval és SMS-kóddal lehet belépni.

A pénzintézet szerint az intézkedés nem kényelmetlenség, hanem az ügyfelek adatainak védelmét szolgálja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu