Ez durva! Ennyi étel végzi a kukában – súlyos kilókat pazarol egy magyar évente, de van remény

Harmadával kevesebb élelmiszert pazaroltak a magyar háztartások tavaly, mint 2016-ban – ez derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vizsgálatából. Míg nyolc éve fejenként évente átlagosan 33,1 kilogramm került a kukába feleslegesen, mostanra ez a mennyiség 21,5 kilogrammra csökkent.

A leggyakrabban elpazarolt ételek listája évek óta nem változott, azt még mindig a készételek vezetik, amit a zöldségek és gyümölcsök követnek, harmadik helyen pedig a pékáruk szerepelnek.

Az adatgyűjtés idén is folytatódik, ehhez várják a csatlakozni kívánó háztartásokat. Az idei felmérésben kiemelt figyelmet kapnak a gyermekes családok. A program egy egyhetes időszakra szól, amely alatt minden nap hulladéknaplót kell vezetni, pontosan feljegyezve, hogy mennyi élelmiszer került a kukába.