Ettől lesz hangos a Márton-nap Villányban!

Címkék#bor#Bohemian Brass Band#Villányi Kikerics Óvoda#ünnepség#program

Jusztin Levente
Ettől lesz hangos a Márton-nap Villányban!

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: ChristART

Villányban idén is megrendezik a hagyományos Márton-napi ünnepséget, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak november 8-án, szombaton. A program 17:30-kor látványos lampionos felvonulással indul, majd 18 órától a Villányi Kikerics Óvoda és az Általános Iskola tanulói adják elő saját Márton-napi műsorukat. A jó hangulatról ezután a Bohemian Brass Band gondoskodik, 19 órától pedig tűzzsonglőr-bemutató zárja az estét. A felvonulás végén forró tea, forralt bor, libazsíros kenyér és sült tök várja a résztvevőket a Diófás téren, ahol a Szülői Munkaközösség tagjai kínálják a finomságokat. A rendezvény igazi közösségi élményt ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

 

