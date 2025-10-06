Lepukkantak a pécsi buszok, mégis egyre többet fizetnek az utazók

A pécsi közösségi közlekedés modernizálása nem Péterffy Attila polgármestersége alatt kezdődött, hanem korábbi jobboldali városvezetés idején. Ennek volt köszönhető, hogy 10 darab elektromos BYD szólóbusz állt forgalomba az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) támogatásával, amelyek 2020 nyarán jelentek meg a helyi utazóközönség számára. Ez a lépés a fideszes városvezetéshez kötődött, amelynek köszönhetően tudott a Tüke Busz nagyobb fejlesztést végrehajtani. Azóta azonban nem érkezett újabb, jelentős kontingens a városba. Bár 2024-ben a jelenlegi városvezetés próbálkozott néhány új busz beszerzésével, ezek a kísérletek inkább szimbolikusnak bizonyultak, mintsem érdemi előrelépésnek. Ebben a helyzetben kap különös hangsúlyt Péterffy Attila 2025 őszi városnapi beszéde, amelyben a „pécsi gondolatként” emlegetett közös európai e-buszvásárlási projektet mutatta be. Ha az elképzelésünket támogatja az Európai Bizottság, az nem csak a résztvevő városoknak lenne segítség, de az európai buszgyártást is támogatná – emelte ki akkor a városházi lap tudósítása szerint a pécsi polgármester, Péterffy Attila.

Az Európai Bizottságban bíznak Pécsen, de vajon mire (is) megy majd a pénz?

Információink szerint önmagában a jobb buszközlekedést szolgáló intézkedésektől, a buszbeszerzéstől nem is zárkóznak el a nemzeti oldalon sem, ugyanakkor tartanak attól, hogy a kezdeményezés nemcsak közlekedéspolitikai ügyként értelmezhető. A 2026-os választások előtt ugyanis egyre inkább felerősödhetnek azok a brüsszeli erők, amelyek a jelenlegi kormány leváltásában lehetnek érdekeltek. Ebben partnerre lelhetnek egy baloldali városvezetésben is.

Koszos, rozoga buszokra panaszkodnak

A pécsi buszközlekedés azontúl, hogy éppen októbertől vált drágábbá, és napokon belül csökkentik a járatok számát is, az utasok részéről számos kritikát kap. Többek között panaszkodnak a menetrendi pontatlanságra, a járművek műszaki és higiénés állapotára is.

Más bizottsági ügy is van

Érdekesség, hogy 2023-ban Pécs városa elfogadta a Pécsi Klímaegyezményt, amely a helyi fenntarthatósági célokat és vállalásokat foglalja össze. Az egyezmény hozzájárult ahhoz, hogy Pécs bekerült az Net Zero Cities programjába, amelyet szintén Európai Bizottság hozott tető alá és amely a klímasemlegességet 2030-ig elérni kívánó városokat támogatja.