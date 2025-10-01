Ez a KRESZ-feladvány az autósok rémálma – te tudod a megoldást?

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a B jelű autó a befutó, hiszen jobbra kanyarodik, és ezzel nem kerül elsőbbségi viszonyba a többi járművel. Csakhogy van egy csavar: a kanyarodás során keresztezi a C jelű gyalogos útját, akinek elsőbbséget kell adnia. Emiatt valójában a gyalogos indulhat el elsőként.

Ezután léphet tovább a B autó, majd a D jelű segédmotor-kerékpár, hiszen az A jelű gépkocsinak a jobbkéz-szabály alapján meg kell várnia.

✅ A helyes áthaladási sorrend tehát: C – B – D – A.