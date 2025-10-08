október 8., szerda

Terelés

4 órája

Ez aztán a meglepetés: az M60-ról Horvátország felé terelik a forgalmat

Címkék#pécs#Budapest#Horvátország#autópálya#m60

A Teol.hu olvasója Pécsről Szekszárdra szeretett volna eljutni, ám meglepetésként érte a reggeli terelés. Erre biztosan nem számított.

Bama.hu

A Teol.hu beszámolója szerint a megszokott rutinból vezető férfi, miután meglátta a lassító táblákat, még nem sejtette, hogy az M6-os-ra kanyarodva nem a megszokott pályatestre fog érkezni, hanem a szemközti oldalra kell kanyarodnia, egyenesen Horvátország felé.

Akár egy jó promóció is lehetne, hogy így ismerje meg mindenki az elkészült új M6-os pályaszakaszt, ám, mint kiderült, erről nincs szó.

Amint az Utinform.hu-n olvasható, a megoldás a következő:

M60 Bal pályáról Budapest irányába az M6-os autópályára a felhajtás kerülő úton történik (M60 Bal pályát az M6 Bal pályával közvetlen összekötő 60896-os összekötő út lezárva), a 60832-es ráhajtó ágon felhajtva az M6-Jobb pályára, majd Bóly Keleti csomópontnál fordulva lehet M6 Bal pályára Budapest irányba eljutni.

Magyarán, mintegy 3 kilométert kell haladni Pécsről a horvát határ felé, majd a legelső csomópontnál lehet rátérni a Budapest felé vezető szakaszra. Ez körülbelül egy 4-5 perces időveszteséget okoz jelenleg a főváros felé Pécsről.

 

 

