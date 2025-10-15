október 15., szerda

Ez eldőlt! Mutatjuk mikor nyit a Pécsi Adventi Vásár

A Pécsi Adventi Kézműves- és Mesevásárt idén már 14. alkalommal rendezik meg Pécs belvárosában.

A vásár idén is az adventi időszakban kerül megrendezésre: 2025. november 28-án (pénteken) indul, és egészen karácsonyig, azaz december 24-e (szerdáig) tart. Az idei vásár nyitvatartási idejét egyelőre nem tudni, azonban tavaly a kézműves vásár hétfőtől csütörtökig 10 órától 18 óráig, péntektől vasárnapig pedig 10 órától 20 óráig tartott nyitva. A gasztroudvar hétfőtől csütörtökig 12 órától 22 óráig, péntektől vasárnapig pedig 12 órától 23 óráig volt nyitva.

 

