Ez igen! Egy fiatal pécsi virológusé lett a Junior Prima Díj

A díjat minden évben a harminchárom év alatti, kimagasló teljesítményt nyújtó fiatal tehetségeknek ítélik oda, akik munkájukkal nemcsak saját tudományterületük jövőjét formálják, hanem hozzájárulnak a hazai és nemzetközi tudományos közösség fejlődéséhez is – írja közleményében a PTE.

Lanszki Zsófia 2024-ben summa cum laude minősítéssel szerezte meg doktori fokozatát, kutatásai középpontjában olyan kórokozók állnak, amelyek állatokban vagy emberekben, esetenként mindkettőben képesek járványokat okozni.

A fiatal kutató a „One Health” szemlélet jegyében dolgozik, vagyis komplex módon vizsgálja az ember, az állatvilág és a környezet kölcsönhatásait, ezzel segítve a zoonózisok és az újonnan megjelenő vírusok kockázatainak feltérképezését. Munkája fókuszában az elmúlt években a globálisan elterjedt állati vírusok vizsgálata és a velük kapcsolatos járványok megelőzése állt.