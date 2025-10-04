október 4., szombat

3 órája

Ez igen! Egy fiatal pécsi virológusé lett a Junior Prima Díj

A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriuma újabb kiemelkedő elismeréssel gazdagodott: dr. Lanszki Zsófia fiatal virológus kutató Junior Prima Díjat nyert 2025-ben, magyar tudomány kategóriában.

Bama.hu
Forrás: PTE

A díjat minden évben a harminchárom év alatti, kimagasló teljesítményt nyújtó fiatal tehetségeknek ítélik oda, akik munkájukkal nemcsak saját tudományterületük jövőjét formálják, hanem hozzájárulnak a hazai és nemzetközi tudományos közösség fejlődéséhez is – írja közleményében a PTE.

 

Lanszki Zsófia 2024-ben summa cum laude minősítéssel szerezte meg doktori fokozatát, kutatásai középpontjában olyan kórokozók állnak, amelyek állatokban vagy emberekben, esetenként mindkettőben képesek járványokat okozni. 

A fiatal kutató a „One Health” szemlélet jegyében dolgozik, vagyis komplex módon vizsgálja az ember, az állatvilág és a környezet kölcsönhatásait, ezzel segítve a zoonózisok és az újonnan megjelenő vírusok kockázatainak feltérképezését. Munkája fókuszában az elmúlt években a globálisan elterjedt állati vírusok vizsgálata és a velük kapcsolatos járványok megelőzése állt.

 

