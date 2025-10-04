október 4., szombat

2 órája

Ez mag(a) a meglepetés: már ezt is lehet kölcsönözni!

Címkék#szemlélet#magadomány#mennyiség#tagság#könyvtár

Újdonsággal várja a pécsieket a Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtára: elindult a magkönyvtár szolgáltatás.

Jusztin Levente
Ez mag(a) a meglepetés: már ezt is lehet kölcsönözni!

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Elena Medoks

A Belvárosi Ifjúsági Tanuló Tér „Világváltó” sarkában eddig is környezettudatos szemléletet népszerűsítő kiadványok voltak elérhetők, mostantól pedig vetőmagokat is lehet kölcsönözni. A kínálatban haszon-, fűszer-, dísz- és gyógynövények magjai szerepelnek, egy-egy csomagnyi mennyiség elegendő akár egy balkonládához is. A kölcsönzéshez nem szükséges könyvtári tagság, mindössze egy adatlap kitöltése. A termesztési időszak végén a kikölcsönzött mennyiségnek megfelelően magot kell visszajuttatni a könyvtárba, akár más fajtából is. A szolgáltatás célja a fenntartható gondolkodás és a közösségi szemlélet erősítése, emellett a könyvtár magadományokat is örömmel fogad.
 

 

