Ez mag(a) a meglepetés: már ezt is lehet kölcsönözni!

A Belvárosi Ifjúsági Tanuló Tér „Világváltó” sarkában eddig is környezettudatos szemléletet népszerűsítő kiadványok voltak elérhetők, mostantól pedig vetőmagokat is lehet kölcsönözni. A kínálatban haszon-, fűszer-, dísz- és gyógynövények magjai szerepelnek, egy-egy csomagnyi mennyiség elegendő akár egy balkonládához is. A kölcsönzéshez nem szükséges könyvtári tagság, mindössze egy adatlap kitöltése. A termesztési időszak végén a kikölcsönzött mennyiségnek megfelelően magot kell visszajuttatni a könyvtárba, akár más fajtából is. A szolgáltatás célja a fenntartható gondolkodás és a közösségi szemlélet erősítése, emellett a könyvtár magadományokat is örömmel fogad.

