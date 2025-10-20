Fábián Adrián professzor lehet a PTE új rektora

A pályázati határidőig három jelölt nyújtotta be pályázatát: Betlehem József, a PTE általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese, Fábián Adrián, a PTE Állam- és Jogtudományi Kar korábbi dékánja, Kellermayer Miklós, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar korábbi dékánja. Mindhárom pályázat érvényesnek bizonyult, a formai és tartalmi követelményeknek egyaránt megfeleltek.

Fábián Adrián professzor

Fotó: Löffler Péter

Fábián Adrián kapta a legtöbb szavazatot

Október 20-án megtartotta rektorjelölt-választó szenátusi ülését a Pécsi Tudományegyetem a Dr. Halasy-Nagy József Aulában. A szenátoroktól a legtöbb szavazatot titkos szavazás útján végül Fábián Adrián professzor kapta, így őt javasolja a PTE Szenátusa rektornak.

A fenntartó a Szenátus által felállított rangsort figyelembe véve tesz javaslatot a köztársasági elnöknek. A leendő rektor 2026. július 1-től töltheti majd be a pozícióját.