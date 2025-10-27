2 órája
Hatalmas elismerés: a világ legjobb falvai közé választották Hosszúhetényt!
Hosszúhetény történelmi nemzetközi elismerést kapott: a festői baranyai települést beválasztották a világ legjobb turisztikai falvai közé. A falusi turizmus területén elért eredményeivel Hosszúhetény ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került.
Hosszúhetény, a Kelet-Mecsek déli szegélyén fekvő festői település újabb mérföldkőhöz érkezett: az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN Tourism) a világ legjobb turisztikai falvai közé választotta. A falusi turizmus legrangosabb elismerését a 2025-ös díjátadón adták át Kínában, Anjiban, ahol a világ minden tájáról érkező zsűritagok értékelték a több mint 270 jelentkező közül kiválasztott falvakat.
A polgármester, Csörnyei László Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ez az elismerés nemcsak Hosszúhetény természeti és kulturális értékeinek szól, hanem a helyi közösség összefogásának is, amely a turizmus fejlesztését nagy beruházások nélkül tette lehetővé.
Egy vidéki település számára ennél nagyobb szakmai elismerést aligha lehet kapni a nemzetközi turizmusban — ez valóban történelmi pillanat Hosszúhetény életében – írta a polgármester.
A díjátadón Benkő Bianka fenntartható turisztikai szakértő képviselte a települést, aki a projektet vezette és megírta a pályázatot, míg a háttérmunkát Poór Gabriella támogatta helyismeretével és szakértelmével. A zsűri több mint 50 nemzetközi szakemberből állt, titkos értékelés alapján hozta meg döntését.
Hosszúhetény emellett a Green Destinations Top 100 listájára is felkerült az „Ehető erdő” fenntarthatósági projekt révén. Ez a díj a település azon törekvéseit ismeri el, amelyek a helyi közösség, a természetvédelem és a turizmus összehangolt fejlesztésével járulnak hozzá a térség élhetőségéhez és versenyképességéhez.
Megérdemelten bezsebelt díjak - tombol a falusi turizmus Hosszúhetényben
A falu régóta a hazai falusi turizmus jelentős központja: a Mecsek legmagasabb csúcsa, a 682 méter magas Zengő délkeleti lankái és a Hármashegy lábának völgyei és dombjai között helyezkedik el. A település gazdag kulturális öröksége és természeti szépségei mellett gasztronómiai élete is kiemelkedő: a Hosszú Tányér étterem három séfkalapjával a Gault&Millau kalauzban is elismert, így a turizmus minden területén példaértékű sikereket mutat.
A mostani nemzetközi elismerés újabb lendületet adhat a falusi turizmus fejlődésének, miközben Hosszúhetény továbbra is megőrzi autentikus hangulatát, természetközeli életformáját és közösségi szellemét. A helyiek büszkék lehetnek arra, hogy Baranya e kis települése immár a világ legjobb turisztikai falvai között szerepel, bizonyítva, hogy a fenntartható és közösségi alapú turizmus nemcsak sikeres, de nemzetközileg is elismert modell.