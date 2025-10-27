Hatalmas elismerés: a világ legjobb falvai közé választották Hosszúhetényt!

Hosszúhetény, a Kelet-Mecsek déli szegélyén fekvő festői település újabb mérföldkőhöz érkezett: az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN Tourism) a világ legjobb turisztikai falvai közé választotta. A falusi turizmus legrangosabb elismerését a 2025-ös díjátadón adták át Kínában, Anjiban, ahol a világ minden tájáról érkező zsűritagok értékelték a több mint 270 jelentkező közül kiválasztott falvakat.

A falusi turizmus élénk Hosszúhetényben, komoly díj lett az eredménye. Forrás: Facebook / Dr. Csörnyei László - Hosszúhetény polgármestere

A polgármester, Csörnyei László Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ez az elismerés nemcsak Hosszúhetény természeti és kulturális értékeinek szól, hanem a helyi közösség összefogásának is, amely a turizmus fejlesztését nagy beruházások nélkül tette lehetővé.

Egy vidéki település számára ennél nagyobb szakmai elismerést aligha lehet kapni a nemzetközi turizmusban — ez valóban történelmi pillanat Hosszúhetény életében – írta a polgármester.

A díjátadón Benkő Bianka fenntartható turisztikai szakértő képviselte a települést, aki a projektet vezette és megírta a pályázatot, míg a háttérmunkát Poór Gabriella támogatta helyismeretével és szakértelmével. A zsűri több mint 50 nemzetközi szakemberből állt, titkos értékelés alapján hozta meg döntését.

Hosszúhetény emellett a Green Destinations Top 100 listájára is felkerült az „Ehető erdő” fenntarthatósági projekt révén. Ez a díj a település azon törekvéseit ismeri el, amelyek a helyi közösség, a természetvédelem és a turizmus összehangolt fejlesztésével járulnak hozzá a térség élhetőségéhez és versenyképességéhez.