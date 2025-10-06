2 órája
Gigantikus fejlesztés Pécs belvárosában: mire készülnek a Király utcában? (GALÉRIA+VIDEÓ)
Valami hatalmas dobásra készülnek a Király utcában egy közel 10 milliárdos beruházással. Ez a fejlesztés Pécs belvárosát is átalakíthatja, eltűnhet egy rom.
Fotó: SandorJudit
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a pécsi Nemzeti Casino épületének teljes felújítását végzi. A Király utcai patinás épületet sokan csak FEK (Fegyveres Erők Klubja) néven ismerték. Ez a beruházás az elmúlt években az egyik legjelentősebb kulturális-építészeti fejlesztés Pécs közepén. Az épület, amely több mint 150 éves, és mintegy 20 éve használaton kívül áll, rendkívül leromlott állapotba került.
Dr. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a hétfői sajtóbejáráson arról szólt, hogy a cél nem csupán a Nemzeti Casino épületének felújítása, hanem annak élő, nyitott oktatási és közösségi térként való újraértelmezése. Az átalakítás során a hátsó épületrészben kollégiumi szálláshelyeket alakítanak ki, ahol 125 diák kap majd elhelyezést. Emellett több mint 300 általános iskolás, középiskolás és egyetemista tanulhat itt a jövőben, az MCC országos tehetséggondozó programjának részeként. A felújított épület nemcsak az oktatási tevékenységnek, hanem a pécsi közösségi életnek is fontos helyszíne lesz.
A tervek között szerepel:
- vendéglátóegység és rendezvénytér kialakítása,
- a belső udvar zöld közösségi térré alakítása,
- valamint egy új átjáró megnyitása, amely összeköti a Király utcát és a Mária utcát.
Kinek lesz nyitott?
A kertbe bárki betérhet majd: leülhet egy kávéra, részt vehet kerekasztal-beszélgetéseken, kulturális rendezvényeken vagy akár csak pihenhet és olvashat.
A könyvtár is nyitva áll majd a látogatók előtt, ezzel is erősítve az MCC célját, hogy az intézmény a pécsiek mindennapi közösségi életének része legyen. Az egész épületegyüttesben összesen 17 tantermet alakítanak ki, köztük speciális tantermeket, nyelvi labort és médiadolgozót is. Emellett lesznek szemináriumok és előadások megtartására alkalmas terek, valamint kifejezetten csoportmunkára tervezett tantermek is.
A rekonstrukció során arra törekedtek, hogy a korabeli állapotot amennyire csak lehet, helyreállítsák, ezért levéltári kutatások és falkutatások alapján szeretnék a díszes belső tereket, Zsolnay-elemeket, kovácsoltvas szerkezeteket, a homlokzatot rekonstruálni. A teljes építkezést 2027 nyarára fejeznék be.
Dr. Hoppál Péter, pécsi országgyűlési képviselő, a Kiemelt Kulturális Feladatok Ellátásáért Felelős Miniszteri Biztos kiemelte, a pécsiek háromszorosan is nyertesei a projektnek. Egyrészt a MCC azt a döntést hozta, hogy a tehetséggondozás régiós központját Pécsen alakítsa ki. Másrészt a belvárosi sebből egy új csoda születik, amivel megszűnik ez a romhalmaz a város közepén, harmadrészt pedig ezzel együtt a Király utca és a polgári miliő újraélesztéséhez is hozzájárul.
8,9 milliárdos fejlesztés Pécs közepén
A Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Őri László, arról szólt, hogy a 8,9 milliárdos beruházás egyedülálló fejlesztés Pécs belvárosában, történelmi jelentőségű, hiszen ez az első nagyobb mérföldköve lehet annak a folyamatnak a rendszerváltás óta eltelt időszakban, amely a belváros felújítását célozza. Nemcsak a FEK, a volt tiszti kaszinó az egyetlen felújításra váró épület, hiszen a közelben van a volt Bóbita Bábszínház leromlott épülete is. Másik fontos eleme a fejlesztésnek az, hogy az MCC tehetséggondozó programjában mát most is több mint 300 pécsi, baranyai fiatalt segítenek azért, hogy megtalálják önmagukat, és azt miben a legjobbak, ezzel pedig az elvándorlás ellen hat az aprófalvas Baranya vármegyében.
Tekintse meg az épület bejárásán készült galériánkat itt (Sándor Judit fotói):
A felújítás után ismét a pécsiek szolgálatába áll a Nemzeti Casino épületeFotók: Sándor Judit
Bama.hu videó
