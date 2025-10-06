Gigantikus fejlesztés Pécs belvárosában: mire készülnek a Király utcában? (GALÉRIA+VIDEÓ)

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a pécsi Nemzeti Casino épületének teljes felújítását végzi. A Király utcai patinás épületet sokan csak FEK (Fegyveres Erők Klubja) néven ismerték. Ez a beruházás az elmúlt években az egyik legjelentősebb kulturális-építészeti fejlesztés Pécs közepén. Az épület, amely több mint 150 éves, és mintegy 20 éve használaton kívül áll, rendkívül leromlott állapotba került.

Ez a fejlesztés Pécs belvárosának az életében is hatalmas változást hozhat

Dr. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a hétfői sajtóbejáráson arról szólt, hogy a cél nem csupán a Nemzeti Casino épületének felújítása, hanem annak élő, nyitott oktatási és közösségi térként való újraértelmezése. Az átalakítás során a hátsó épületrészben kollégiumi szálláshelyeket alakítanak ki, ahol 125 diák kap majd elhelyezést. Emellett több mint 300 általános iskolás, középiskolás és egyetemista tanulhat itt a jövőben, az MCC országos tehetséggondozó programjának részeként. A felújított épület nemcsak az oktatási tevékenységnek, hanem a pécsi közösségi életnek is fontos helyszíne lesz.

A tervek között szerepel:

vendéglátóegység és rendezvénytér kialakítása,

és kialakítása, a belső udvar zöld közösségi térré alakítása,

alakítása, valamint egy új átjáró megnyitása, amely összeköti a Király utcát és a Mária utcát.

Kinek lesz nyitott? A kertbe bárki betérhet majd: leülhet egy kávéra, részt vehet kerekasztal-beszélgetéseken, kulturális rendezvényeken vagy akár csak pihenhet és olvashat. A könyvtár is nyitva áll majd a látogatók előtt, ezzel is erősítve az MCC célját, hogy az intézmény a pécsiek mindennapi közösségi életének része legyen. Az egész épületegyüttesben összesen 17 tantermet alakítanak ki, köztük speciális tantermeket, nyelvi labort és médiadolgozót is. Emellett lesznek szemináriumok és előadások megtartására alkalmas terek, valamint kifejezetten csoportmunkára tervezett tantermek is. A rekonstrukció során arra törekedtek, hogy a korabeli állapotot amennyire csak lehet, helyreállítsák, ezért levéltári kutatások és falkutatások alapján szeretnék a díszes belső tereket, Zsolnay-elemeket, kovácsoltvas szerkezeteket, a homlokzatot rekonstruálni. A teljes építkezést 2027 nyarára fejeznék be.

Dr. Hoppál Péter, pécsi országgyűlési képviselő, a Kiemelt Kulturális Feladatok Ellátásáért Felelős Miniszteri Biztos kiemelte, a pécsiek háromszorosan is nyertesei a projektnek. Egyrészt a MCC azt a döntést hozta, hogy a tehetséggondozás régiós központját Pécsen alakítsa ki. Másrészt a belvárosi sebből egy új csoda születik, amivel megszűnik ez a romhalmaz a város közepén, harmadrészt pedig ezzel együtt a Király utca és a polgári miliő újraélesztéséhez is hozzájárul.