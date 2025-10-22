Diákok Fekete István nyomában, a Dél-Zselicben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) beszámolója szerint a 2007 óta megrendezett versenysorozat az író kezdő mezőgazdász éveinek vidékén, a volt Majláth-uradalom területén, konkrétan is Fekete István nyomában járva került lebonyolításra az itt kialakított Fekete István emlékösvényen. A diákoknak az író környékhez kötődő emlékei és életrajza mellett a természetvédelemmel, az erdő- és vadgazdálkodással, valamint természetismerettel kapcsolatos kérdéseket, feladatokat kellett megoldaniuk.

Fekete István nyomában jártak a diákok. Fotó: DDNPI

Fekete István nyomában, Bakócáról indulva

Az évente váltakozó három útvonalszakasz közül 2025-ben a Bakócáról startoló került sorra. A diákok a Falumúzeum előtt gyülekeztek, ahol megtekinthették a Fekete István emlékszobát, és még egy totót is kitölthettek az ott látottakról.

A megnyitó után tizenhat, háromfős csapat indult el a verőfényes őszi időben, hogy teljesítse a nagyjából öt kilométeres, érdekes feladatokkal tarkított útvonalat. A Berkesdről, Kaposszekcsőről, Komlóról, Mindszentgodisáról, Nagyatádról, Szederkényből és Pécsről érkező csapatok közül a legsikeresebben a mindszentgodisaiak teljesítettek, akiknek két csapattal sikerült a dobogó felső és alsó fokát is elfoglalni, míg a második helyet a komlói Kenderföld-Somági Általános Iskola tanulói szerezték meg - részletezte a honlapján a nemzeti park.

A verseny szervezőinek - a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Mecsekerdő Zrt., az Ajkai Fekete István Irodalmi Társaság, illetve a Dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület reményei szerint a rendezvényt továbbra is sikerül megrendezni és a gyerekekbe oltani az író örök érvényű felismerését: „Kerestem az utat, a patakot, a nádast, a cserszagú erdőt... és megtaláltam a Hazámat”.