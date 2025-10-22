október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
125 éve született a népszerű író

5 órája

Diákok Fekete István nyomában, a Dél-Zselicben

Címkék#jubileum#Fekete István#DDNPI

Egyik legnépszerűbb írónk születésének 125. évfordulóján, idén is vetélkedőre gyülekeztek a 7-8. osztályos általános iskolai csapatok a Dél-Zselicben. A napokban rendezték az író szellemiségét, irodalmi tevékenységét megbecsülő, az általa képviselt, a magyar táj, és a benne dolgozó kétkezi emberek szeretetét fontosnak tartó általános iskolák tanulói számára a Fekete István nyomában – Természetismereti és életrajzi terepi akadályversenyt.

Bama.hu

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) beszámolója szerint a 2007 óta megrendezett versenysorozat az író kezdő mezőgazdász éveinek vidékén, a volt Majláth-uradalom területén, konkrétan is Fekete István nyomában járva került lebonyolításra az itt kialakított Fekete István emlékösvényen. A diákoknak az író környékhez kötődő emlékei és életrajza mellett a természetvédelemmel, az erdő- és vadgazdálkodással, valamint természetismerettel kapcsolatos kérdéseket, feladatokat kellett megoldaniuk.

Fekete istván
Fekete István nyomában jártak a diákok. Fotó: DDNPI

Fekete István nyomában, Bakócáról indulva

Az évente váltakozó három útvonalszakasz közül 2025-ben a Bakócáról startoló került sorra. A diákok a Falumúzeum előtt gyülekeztek, ahol megtekinthették a Fekete István emlékszobát, és még egy totót is kitölthettek az ott látottakról.

A megnyitó után tizenhat, háromfős csapat indult el a verőfényes őszi időben, hogy teljesítse a nagyjából öt kilométeres, érdekes feladatokkal tarkított útvonalat. A Berkesdről, Kaposszekcsőről, Komlóról, Mindszentgodisáról, Nagyatádról, Szederkényből és Pécsről érkező csapatok közül a legsikeresebben a mindszentgodisaiak teljesítettek, akiknek két csapattal sikerült a dobogó felső és alsó fokát is elfoglalni, míg a második helyet a komlói Kenderföld-Somági Általános Iskola tanulói szerezték meg - részletezte a honlapján a nemzeti park.

A verseny szervezőinek - a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Mecsekerdő Zrt., az Ajkai Fekete István Irodalmi Társaság, illetve a Dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület reményei szerint a rendezvényt továbbra is sikerül megrendezni és a gyerekekbe oltani az író örök érvényű felismerését: „Kerestem az utat, a patakot, a nádast, a cserszagú erdőt... és megtaláltam a Hazámat”.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu