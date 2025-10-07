október 7., kedd

Bama.hu podcast

1 órája

Felébred a vármegye – mi jön most Baranyában?

Címkék#emlékév#Mohács 500#bama podcast#Őri László

Bóka Máté Ciprián

2025 Baranya számára a lehetőségek éve – vallja Őri László, a vármegye elnöke, aki szerint történelmi fejlesztések indultak el. A mohácsi Duna-híd építése nemcsak évszázados álmot vált valóra, hanem alapjaiban formálhatja át a térség gazdaságát: új kereskedelmi útvonalak, logisztikai központ, turisztikai és ipari fellendülés várható. A „Mohács 500” emlékév új kulturális és idegenforgalmi lehetőségeket hoz, miközben a Bicsérd melletti, a Pécsi Tudományegyetem által fejlesztett ipari park magas hozzáadott értékű beruházókat vonzhat Baranyába. A cél világos: megállítani az elvándorlást, új munkahelyeket teremteni, és egy nyitott, fejlődő, élhető vármegyét építeni. 

Hallgasd meg videán

 

vagy Spotify-on

Bama.hu podcast

