Gátszakadás

2 órája

Félelmetes nap Baranyában: a Fekete-víz mindent elöntött (GALÉRIA)

Komolyabb vis major esemény történt szinte napra pontosan 11 évvel ezelőtt Baranyában. 2014. október 26-án ugyanis néhány méteres szakaszon átszakadt szombaton Csányoszró közelében a Fekete-víz gátja, a kiáramló víz legelőket és egy erdőt öntött el.

Bama.hu
Forrás: MW

Fotó: Löffler Péter

Mint arról annak idején hírt adtunk, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság akkori vezetői helyszíni szemlét tartottak a Fekete-víz 25+000 szelvényben a depónia szakadásnál.

Fotó: Löffler Péter

Az átszakadt depónia körülbelül 10-12 méter mély, átbukó víz magassága 0,5-0,7 méter, a kiáramló víz mennyisége 5 köbméter volt másodpercenként- Az elöntött terület nagyobb része legelő, illetve kis területen erdő. A Fekete-víz medrétől délre 1,2 kilométerre húzódó vasúti töltés megakadályozza a víz továbbáramlását, a mögötte lévő területek - belterület is - biztonságban voltak.

Az akkori beszámolók szerint a gátszakadás után az elöntéssel veszélyeztetett területen a mélyebben fekvő ingatlanokról is megállapítható, hogy nem voltak közvetlenül veszélyeztetve.

A vízügytől a helyszínre rendelt geodéziai csoport az ingatlanokon megjelöli a várható kiegyenlített vízszintet. Az elzárás a helyszín megközelíthetetlensége miatt jelenleg nem lehetséges. A veszély nem olyan mértékű, ami indokolná az azonnali elzárást. Meg kell várni a vízszint kiegyenlítődését, és fel kell készülni a vízszint csökkenését követően a kint rekedt vizek visszavezetésére, visszaemelésére, illetve a szakadás, a depónia helyreállítására.

- írtuk 2014-es cikkünkben.

A Fekete-víz

A Fekete-víz vízgyűjtőterülete a legnagyobb a Dél-Dunántúlon, mintegy 1801 km2. A Fekete-víz vízgyűjtőterülete 5 kisebb részvízgyűjtőre tagolható (Fekete-víz, Egyesült-Gyöngyös, Almás-patak, Bükkösdi-víz, Pécsi-víz). A vizek fő folyási iránya az észak-déli lejtéssel a Dráva völgye. A Drávához közelebb lévő vízfolyások síkvidéki jellegűek, medrük általában módosított, vagy mesterséges kialakítású. A vízrendszer jellegzetessége, hogy, a befogadó Fekete-víz és az Egyesült Gyöngyös főmedre végig síkságon fut a nagyobb mellékágak azonban - ritka kivétellel - a dombvidéki területekről érkeznek.

A Fekete-víz medre a teljes szakaszon rendezett, karbantartott.  A vízügy csatornaőrei a vízfolyások állapotát folyamatosan ellenőrzik, a depónia szakadásnak semmiféle előjelét az eseményt megelőzően nem tapasztaltak

 - közölte nem sokkal a gátszakadás után a DDVIZIG.

Félelmetes nap Baranyában: 2014. október 26-án néhány méteres szakaszon átszakadt Csányoszró közelében a Fekete-víz gátja

Fotók: Löffler Péter

 

 

 

