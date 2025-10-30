Félelmetes ragadozók lepték el a Pécsi-tavat

A HEBMESZ tájékoztatása szerint több ponton kihelyezett csukák zömmel még nem érik el az alsó kifogható mérethatárt, amely az érvényben lévő helyi szabályozás szerint 50 centi.

A szövetség arra kéri a horgászokat, hogy a halakkal a szabályok betartása mellett kíméletesen bánjanak. A most kihelyezett mennyiség mellé a későbbiekben további csuka telepítés várható – jelezték.