október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Haltelepítés

1 órája

Félelmetes ragadozók lepték el a Pécsi-tavat

Címkék#szabály#Pécsi-tó#hal#mennyiség#csuka

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (HEBMESZ) a napokban 100 kilogramm kétnyaras csukát telepített a Pécsi-tóba.

Bama.hu
Félelmetes ragadozók lepték el a Pécsi-tavat

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Kostiantyn Kravchenko

A HEBMESZ tájékoztatása szerint több ponton kihelyezett csukák zömmel még nem érik el az alsó kifogható mérethatárt, amely az érvényben lévő helyi szabályozás szerint 50 centi.

A szövetség arra kéri a horgászokat, hogy a halakkal a szabályok betartása mellett kíméletesen bánjanak. A most kihelyezett mennyiség mellé a későbbiekben további csuka telepítés várható – jelezték.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu