Irány a természet!
Felsős általános iskolások lepik el az erdőt, valamit nagyon keresnek
Idén tizenhetedik alkalommal, október 16-án rendezik meg a Fekete István nyomában elnevezésű versenyt. A helyszín a Fekete István Emlékösvény körülbelül 5 km-es szakasza lesz. Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, háromfős csapatokkal népesítik be Bakóca és Nagymáté között az erdőt.
A résztvevők feladatai: növény- és állatfajok felismerése, természetjárással, természetvédelemmel, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos kérdések, terepi feladatok, az író életével, különösen a környékhez kapcsolódó emlékeivel, írásaival kapcsolatos kérdések. A verseny helyszíne: az író kezdő gazdász éveinek vidéke, Bakóca és Nagymáté környéke.
