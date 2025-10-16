Felsős általános iskolások lepik el az erdőt, valamit nagyon keresnek

Idén tizenhetedik alkalommal, október 16-án rendezik meg a Fekete István nyomában elnevezésű versenyt. A helyszín a Fekete István Emlékösvény körülbelül 5 km-es szakasza lesz. Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, háromfős csapatokkal népesítik be Bakóca és Nagymáté között az erdőt.

A résztvevők feladatai: növény- és állatfajok felismerése, természetjárással, természetvédelemmel, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos kérdések, terepi feladatok, az író életével, különösen a környékhez kapcsolódó emlékeivel, írásaival kapcsolatos kérdések. A verseny helyszíne: az író kezdő gazdász éveinek vidéke, Bakóca és Nagymáté környéke.