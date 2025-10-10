október 10., péntek

Útlezárás

3 órája

Felvonulás miatt nehezen közlekedhetünk Pécs forgalmas részén

Címkék#útszakasz#Lánc utca#főút#útvonal

Jusztin Levente
Felvonulás miatt nehezen közlekedhetünk Pécs forgalmas részén

Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Pécs több pontján október 11-én délelőtt. 

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 11:30 és 12:00 óra között szakaszosan és időszakosan lezárják az érintett útszakaszokat a következő útvonal mentén: Széchenyi tér – Hunyadi János utca – Kálvária utca – Alsóhavi utca – Lánc utca – Rákóczi út – Alsómalom utca – Siklósi út – II. János Pál út – 58-as számú főút – Pogány repülőtér.

A lezárás ideje alatt az érintett szakaszokon a menetirány szerinti jobb oldali forgalmi sáv nem lesz használható.

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel, a megváltozott forgalmi rendnek megfelelően közlekedjenek.
 

 

