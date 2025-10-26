Őszinte beszélgetésre várja a fiatal felnőtteket Felföldi László megyéspüspök

Fiatal Felnőttek Fórumát szervez a Pécsi Egyházmegye - a pécsi főpásztor nemcsak a hívőket, hanem minden jó szándékú istenkeresőt hív és vár, mindazokat, akik nyitottak a közös gondolkodásra, az egy úton való együtt haladásra.

Fiatal Felnőttek Fórumára várja Felföldi László megyéspüspök azokat a 25 és 45 év közöttieket, akik még nem alapítottak családot, és még keresik életük teljes kibontakozását

Együtt gondolkodás az együtt haladásról - ez a Fiatal Felnőttek Fóruma

A Pécsi Egyházmegye közlése szerint a Fiatal Felnőttek Fórumát két helyszínen, Pécsett és Szekszárdon rendezik meg, háromestés találkozók keretében. - A 25-45 év közötti fiatalokat szeretném megszólítani, akik még nem alapítottak családot, még keresik életüknek teljes kibontakozását. Hívom őket, hogy emberségben, közösségben, hitkeresésben, életkeresésben és egyházi közösség keresésében találkozzunk 3-3 estén át egyházmegyénk két városában, Pécsen és Szekszárdon - fogalmazott Felföldi László püspök a kezdeményezésről, melynek találkozóit személyesen kíséri.

- Ezek az esték a fiatal felnőttekről szólnak, akik nem adják fel az álmaikat. Akik szeretnének teljesebb életet élni, őszintén beszélni arról, hogy hol tartanak most. És szólnak a tenni akarásról Istenért, Egyházért, önmagukért. Három este, amelyek nem a szokványos előadások alkalmai. Nem prédikáció. Nem lelkigyakorlat. Nem bibliaóra. Nem szabadegyetem - fordult felhívásában a fiatalokhoz a főpásztor.

- Három este nyitott, kötetlen és őszinte beszélgetésekkel, ahol a 25–45 évesek nyíltan, tabuk nélkül oszthatják meg felnőtt életük valóságát. Egy fórum, ahol beszélhetnek álmaikról, ami megvalósult vagy éppenséggel elveszett az évek folyamán. Együtt gondolkodás az együtt haladásról - ez a Fiatal Felnőttek Fóruma.

A programra várják mindazokat a 25–45 év közti fiatalokat, akik még nem házasok, akik keresik az őszinte beszélgetést az életről, akik szeretnék megtalálni, felépíteni és megvédeni életük éltető kapcsolatát Istennel, másokkal és önmagukkal. Várják azokat, akik számára fontos az emberi méltóság, akik elhiszik, vagy szeretnék elhinni magukról, hogy fontosak és értékesek, akik szeretnék felfedezni a kincset magukban és az életükben. Várják mindazokat, akik nyitottak a közös ötletelésre, együtt gondolkodásra, és akik segíteni akarnak azzal, hogy részt vállalnak az egészben.