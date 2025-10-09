Figyelem kutyatartók! Minden ebet újra be kell jelenteni

Az ebösszeírás a felelős állattartás és a pontos nyilvántartás érdekében történik. Kérik, hogy minden eb­tulajdonos vagy ebtartó a négy hónaposnál idősebb kutyákról töltse ki az Ebösszeíró adatlapot, és azt legkésőbb 2025. október 30-ig juttassa el a hivatalhoz. A kitöltött adatlap leadható személyesen vagy postán a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) ügyfélszolgálatán, illetve elektronikusan az [email protected] e-mail-címen.

Fontos, hogy a korábbi összeíráson már bejelentett kutyákat is újra be kell jelenteni, és minden ebre külön adatlapot kell kitölteni. Az űrlap beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán vagy letölthető a sellye.hu weboldalról.