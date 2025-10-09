október 9., csütörtök

Figyeljünk oda: átalakul a közkedvelt kirándulóhely

Megkezdődtek a mecseknádasdi Schlossberg – Gótikus templomrom falainak állagmegóvási munkálatai.

Jusztin Levente
Forrás: varlexikon.hu

Fotó: Szegedi Szabolcs

A műemléki védettségű rom a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében áll, és a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzethez tartozik. A szeptember 23-án indult helyreállítás a Baranya Vármegyei Kormányhivatal örökségvédelmi engedélye alapján zajlik. A felújítás előtt részletes szakértői vizsgálatok, tartószerkezeti felmérések és értékleltár is készült, amelyek feltárták a templom építéstörténetét és jelenlegi állapotát. A munkálatok első lépéseként megtisztítják a falakat a gyökerektől és növényzettől, valamint kijavítják a kilazult fugákat és hiányzó kőelemeket. Az igazgatóság arra kérik a kirándulókat, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott óvatossággal közelítsék meg a területet, és tartsák be a helyszíni jelzéseket.
 

 

