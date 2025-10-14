Rengeteg panasz érkezett az energiaszolgáltatókhoz – ez áll a háttérben

Számlázással, elszámolással kapcsolatban érkezett a legtöbb panasz a villamosenergia-, földgáz-, víziközmű- és hulladékgazdálkodási szolgáltatások kapcsán a kormányhivatalokhoz az év első felében - derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összegzéséből. A panaszkezelés okozott még vitás helyzetet, de gyakran merültek fel kérdések a mérőkkel, méréssel és leolvasással kapcsolatban is.

- Az ellenőrzésekből levont tapasztalatok egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a közszolgáltatási területeken a fogyasztók számára legnagyobb kihívást a számlázással, elszámolással és ügyintézéssel összefüggő kérdések jelentik, emellett pedig továbbra is kiemelt figyelmet igényel a panaszkezelés minősége és hatékonysága

- közölte az NKFH. - Az átfogó vizsgálatok a jövőben is folytatódnak annak érdekében, hogy a közszolgáltatások megbízhatósága, minősége és átláthatósága folyamatosan javuljon - tették hozzá.