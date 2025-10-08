október 8., szerda

Forgalomkorlátozás

4 órája

Folytatódik a járdafelújítás, kisebb kellemetlenségre kell számítani

Címkék#komfort#biztonság#infrastruktúra#munkálatok

Újabb szakaszához érkezett a sellyei Mátyás király utca járdafelújítása. Forgalomkorlátozás várható.

Tóth Viktória

Október 6. és 26. között a 66–70. szám közötti páros oldalon dolgoznak a kivitelezők. A tervek szerint 1,8–2,2 méter szélességben új, térkő burkolatú járda épül, amely jelentősen javítja majd a gyalogos közlekedés biztonságát és komfortját. A beruházás célja a belvárosi közterületek fokozatos megújítása és a gyalogos infrastruktúra fejlesztése – ismertették.

A munkálatok ideje alatt a gyalogos forgalom az érintett ingatlanokhoz továbbra is biztosított lesz, ugyanakkor gépkocsival ideiglenesen nem lehet majd be- és kihajtani az ingatlanokra. A közúti forgalomban időszakos korlátozásokra is számítani kell. 

A kivitelezés idejére a városvezetés és a munkát végző vállalkozó a lakók megértését és türelmét kéri.

 

