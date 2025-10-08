42 perce
Folytatódik a járdafelújítás, kisebb kellemetlenségre kell számítani
Újabb szakaszához érkezett a sellyei Mátyás király utca járdafelújítása. Forgalomkorlátozás várható.
Október 6. és 26. között a 66–70. szám közötti páros oldalon dolgoznak a kivitelezők. A tervek szerint 1,8–2,2 méter szélességben új, térkő burkolatú járda épül, amely jelentősen javítja majd a gyalogos közlekedés biztonságát és komfortját. A beruházás célja a belvárosi közterületek fokozatos megújítása és a gyalogos infrastruktúra fejlesztése – ismertették.
A munkálatok ideje alatt a gyalogos forgalom az érintett ingatlanokhoz továbbra is biztosított lesz, ugyanakkor gépkocsival ideiglenesen nem lehet majd be- és kihajtani az ingatlanokra. A közúti forgalomban időszakos korlátozásokra is számítani kell.
A kivitelezés idejére a városvezetés és a munkát végző vállalkozó a lakók megértését és türelmét kéri.