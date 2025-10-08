Folytatódik a járdafelújítás, kisebb kellemetlenségre kell számítani

Október 6. és 26. között a 66–70. szám közötti páros oldalon dolgoznak a kivitelezők. A tervek szerint 1,8–2,2 méter szélességben új, térkő burkolatú járda épül, amely jelentősen javítja majd a gyalogos közlekedés biztonságát és komfortját. A beruházás célja a belvárosi közterületek fokozatos megújítása és a gyalogos infrastruktúra fejlesztése – ismertették.