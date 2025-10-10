október 10., péntek

Rendezvény

58 perce

Fontos a helyieknek az idős emberek, méltó módon ünneplik meg őket

Címkék#Pécsi Harmadik Színház#faluház#szeretet#program

Jusztin Levente
Fontos a helyieknek az idős emberek, méltó módon ünneplik meg őket

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Ground Picture

Oroszló Község Önkormányzata idén is megrendezi az idősek napját, amelyre szeretettel várják a település lakóit október 17-én, pénteken 17 órától a faluházba. A rendezvény programját a Pécsi Harmadik Színház „Nevess csak...” című előadása színesíti, amely garantáltan jókedvet varázsol az estére. Az előadást követően a helyi nyugdíjasokat vacsorával vendégelik meg, ezzel is kifejezve a közösség megbecsülését és szeretetét az idősebb generáció iránt. Az önkormányzat mindenkit arra buzdít, hogy személyes jelenlétével is járuljon hozzá a bensőséges, meghitt hangulatú esemény sikeréhez.

 

