Fontos jubileumi év felvezetése volt a rendezvény

A magyar reformáció egyik bölcsője a történelmi Baranya térsége volt.

Wald Kata

Ebben az országrészben alkották meg a Hercegszöllősi Kánonokat, amelyek évszázadokon át alapját képezték a magyar református egyház igazgatásának. A reformátor elődök – Sztárai Mihály, Szegedi Kis István, Kákonyi Péter – lelki-szellemi örökségét kívánta ébreszteni a három pécsi református gyülekezet, a Pécs-Belvárosi Református Egyházközség, a Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség, és Pécs-Kelet-Mecseki Református Missziói Egyházközség, és ennek jegyében tartottak közös, szabadtéri úrvacsorás istentiszteletet szeptember 28-án, a Kossuth téren. 

Ez az ünnepi istentisztelet a 2026-ban 450 éves Hercegszöllősi Kánonok jubileumi évét vezette fel, amelyet a következő hónapokban több, közösen szervezett program is kísér: vallás- és egyháztörténeti, valamint zenetörténeti és oktatástörténeti szimpózium, reformáció-napi ünnepi megemlékezés és istentisztelet, valamint zenés-zsoltáros áhítatok, amikre készülnek.  

 

