Településfásítási Program

2 órája

Fontos szerepük lesz a csemetéknek a baranyai településen

Olasz Község Önkormányzata önkéntes közösségi munkát hirdet október 13-án, 9 órától.

Tóth Viktória

A program keretében a 2025. évi Településfásítási Programban igényelt sorfákat ültetik el a közterületeken, több helyszínen. A munka lehetőséget ad arra, hogy a helyiek aktívan részt vegyenek a település zöldítésében, és személyesen is hozzájáruljanak a környezet szebbé tételéhez.

A résztvevők az olaszi polgármesteri hivatal épülete előtt gyülekeznek majd aznap, ám előzetes jelentkezés szükséges Borsodi Balázs polgármesternél. Az önkormányzat kéri, hogy a fák ültetéséhez szükséges szerszámot lehetőleg mindenki hozza magával. 

A szervezők minden korosztályt szívesen látnak, és ígérik, hogy a közös munka jó hangulatban telik majd.

 

