október 5., vasárnap

Aurél névnap

12°
+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Finom falatok, finom italok

59 perce

Főzőverseny Orfűn − kell ennél több?

Címkék#verseny#Hermann Ottó-tó#program#hangulat#rendezvény

Érdemes lesz kilátogatni akkor is, ha nem nevezünk be a versenyre.

Tóth Dávid
Főzőverseny Orfűn − kell ennél több?

Remek programnak ígérkezik a főzőverseny Orfűn.

Forrás: MW

Orfűn október 11-én, szombaton immár hatodik alkalommal rendezik meg az Összefőzzük Orfűt! SzezonZáró Gasztro Napot, amelynek központi eseménye a nagy népszerűségnek örvendő főzőverseny lesz.

A rendezvény reggel 9 órakor indul a Tekeresi Pajtánál, ahol egész nap finom illatok és vidám hangulat várja a látogatókat. Bárki ellátogathat a programra akkor is, ha nem nevezett a versenyre – ebédelni a Hermann Ottó-tó partján lehet majd.

A zsűrizés 13 órakor kezdődik, az eredményhirdetésre pedig 14 órakor kerül sor.

A szervezők garantálják, hogy a jókedv biztosított lesz, és a helyszínen támogató-kóstolójegy is váltható, így mindenki belekóstolhat a versenyfogások ízeibe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu