Főzőverseny Orfűn − kell ennél több?
Érdemes lesz kilátogatni akkor is, ha nem nevezünk be a versenyre.
Remek programnak ígérkezik a főzőverseny Orfűn.
Forrás: MW
Orfűn október 11-én, szombaton immár hatodik alkalommal rendezik meg az Összefőzzük Orfűt! SzezonZáró Gasztro Napot, amelynek központi eseménye a nagy népszerűségnek örvendő főzőverseny lesz.
A rendezvény reggel 9 órakor indul a Tekeresi Pajtánál, ahol egész nap finom illatok és vidám hangulat várja a látogatókat. Bárki ellátogathat a programra akkor is, ha nem nevezett a versenyre – ebédelni a Hermann Ottó-tó partján lehet majd.
A zsűrizés 13 órakor kezdődik, az eredményhirdetésre pedig 14 órakor kerül sor.
A szervezők garantálják, hogy a jókedv biztosított lesz, és a helyszínen támogató-kóstolójegy is váltható, így mindenki belekóstolhat a versenyfogások ízeibe.