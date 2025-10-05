Főzőverseny Orfűn − kell ennél több?

Orfűn október 11-én, szombaton immár hatodik alkalommal rendezik meg az Összefőzzük Orfűt! SzezonZáró Gasztro Napot, amelynek központi eseménye a nagy népszerűségnek örvendő főzőverseny lesz.

A rendezvény reggel 9 órakor indul a Tekeresi Pajtánál, ahol egész nap finom illatok és vidám hangulat várja a látogatókat. Bárki ellátogathat a programra akkor is, ha nem nevezett a versenyre – ebédelni a Hermann Ottó-tó partján lehet majd.

A zsűrizés 13 órakor kezdődik, az eredményhirdetésre pedig 14 órakor kerül sor.

A szervezők garantálják, hogy a jókedv biztosított lesz, és a helyszínen támogató-kóstolójegy is váltható, így mindenki belekóstolhat a versenyfogások ízeibe.