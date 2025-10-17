Nem hiszed el, mennyibe kerülhet egy engedély nélküli kút!

Az utóbbi években egyre több háztartásban merül fel az igény arra, hogy a növények öntözését vagy a ház körüli munkát saját fúrt kút használatával oldják meg. A vízdíjak emelkedése, valamint a fenntarthatósági szempontok miatt sokan választanák ezt a megoldást, ám kevesen tudják pontosan, mikor kell engedélyt kérni, illetve mikor elegendő a bejelentés.

Egy fúrt kút esetében figyelnünk kell néhány szabályra

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint alapvetően kétféle fúrt kutat különböztet meg a jogszabály: a mezőgazdasági öntözési célú és a háztartási vízigényt kielégítő kutakat. Előbbi esetében az Agrárminisztérium öntözési igazgatási szerve az illetékes, míg utóbbiaknál a kormányhivatal vízügyi hatósága dönt az engedélyezésről.

A legtöbb lakossági kút az úgynevezett háztartási vízigényt biztosító kategóriába tartozik. Ilyenkor, ha a vízfelhasználás nem haladja meg az évi 500 köbmétert, és a kút talpmélysége nem éri el az 50 métert, általában nincs szükség vízjogi engedélyre. Fontos azonban, hogy az ilyen sekély kutak esetében is lehet bejelentési kötelezettség, ha az ingatlan a vízkészletvédelem szempontból kockázatos területen található.

A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az 50 méternél mélyebb kutak esetében minden esetben engedély szükséges, függetlenül attól, hogy a terület kockázatosnak számít-e. Ez azért is lényeges, mert a mélyebb rétegekbe hatoló fúrások hatással lehetnek a környék vízbázisára és az ivóvízkészletre is.

A lakosság számára elérhető egy online térkép, amelyen ellenőrizhető, hogy egy adott ingatlan kockázatos vízkészletvédelmi területen fekszik-e. A szakemberek azt javasolják, hogy kút létesítése előtt mindig tájékozódjunk erről, illetve vegyük fel a kapcsolatot a területileg illetékes kormányhivatal vízügyi hatóságával.

A jogszerűen létesített kutak nemcsak biztonságosabbak, hanem hosszú távon értéket is növelhetnek az ingatlanban. Az engedély nélkül fúrt vagy be nem jelentett kutak viszont utólagos hatósági eljárást, bírságot, sőt, akár a kút megszüntetését is maguk után vonhatják.