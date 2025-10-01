október 1., szerda

Indul a szezon, óvatosan!

1 órája

Halálos hiba: ha így fűtesz, könnyen tragédia lehet a vége

A lakástüzek a kémények megfelelő karbantartásával megelőzhetők. A fűtési szezonban a szén-monoxid érzékelők használata is elengedhetetlen.

Wald Kata

Indul a fűtési szezon, ami fokozott odafigyelést igényel - a korábbi évek lakástüzeinek 61 százaléka, a szén-monoxid-mérgezéseknek pedig 60 százaléka a fűtési szezonban történt, a katasztrófavédelem adatai szerint. - Ha a fűtőeszközök telepítése, karbantartása, használata nem megfelelő, az lakástűzhöz, szén-monoxid-mérgezéshez vezethet - hívják fel a figyelmet.

A fűtési szezonban keletkezik a legtöbb lakástűz, a kémények megfelelő karbantartása ezek megelőzésében kiemelkedő jelentőségű. Forrás: MW

A fűtési szezont nem lehet a kémények ellenőrzése nélkül megkezdeni

Fontos, hogy a fűtőeszközök telepítését bízzuk szakemberre, a karbantartásuknál pedig mindig kövessük a gyártói utasításokat. Fontos tudni, hogy új kémény építése, vagy a régi javítása, felújítása, átalakítása esetén, illetve, ha új fűtőeszközt csatlakoztatnak hozzá, akkor azt csak azután lehet használni, ha megtörtént a helyszíni műszaki vizsgálat és a kéményseprő egy megfelelőségi nyilatkozatot állított ki a kéményről.  

Olyan kéményt használni, amelyik nem rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, tilos, és életveszélyes is - hangsúlyozzák a katasztrófavédők. Akár lakástűz, akár szén-monoxid-mérgezés is bekövetkezhet a szabálytalan, hibás kialakítás miatt.

Ahol fával fűtenek, ott a lakástüzek megelőzése érdekében a tüzelőt és egyéb éghető anyagokat távol kell tartani a fűtőeszköztől. A kipattanó szikrák ellen fontos a szikrafogó használata. A nedves, kezelt fával, szeméttel fűtés fokozza a kéményben a korom és kátrány lerakódását, ami pedig könnyen meggyulladhat, és a tűz könnyen átterjedhet a ház tetőszerkezetére is. 

A szén-monoxid ott keletkezik, ahol nyílt lánggal fűtenek, és nem megfelelő a szellőzés. Ha elérhető a fűtőeszköz égéstere, látható a láng, akkor gondoskodni kell a légbevezetésről, különben szén-monoxid jöhet létre. Állandó és automatikus levegő-utánpótlást kell biztosítani. A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, ezért életmentő lehet, ha a fűtőeszköz egy-másfél méteres körzetében, fejmagasságban működik egy szén-monoxid érzékelő. A katasztrófavédelem rendszeresen ellenőrzi a boltokban elérhető érzékelőket, azonban interneten lehet találkozni nem megbízható készülékekkel. A szén-monoxid-érzékelők pozitív és negatív listája a szervezet honlapján elérhető. 

 

