Megható: Zente nemrég az életéért küzdött, most másoknak segítene

Bár a Pécs mellett családjával élő Györök Zente története évekkel ezelőtt országos összefogást indított el, a magyarok többsége ma sem látja pontosan, milyen gyakoriak és mennyire súlyosak a genetikai betegségek – derül ki az Europion friss, reprezentatív kutatásából .Zente példája él tovább – a kisfiú, aki nemcsak segítséget kapott, hanem másoknak is segít.

Zente súlyos genetikai betegségben szenved, az SMA nem kímélte - Fotó: Zente SMA 1 Tiny Hero - Stronger than SMA



Az SMA-ban (gerincvelői izomsorvadásban) szenvedő Zente története 2019-ben mérföldkőnek számított: az ő megsegítésére indított gyűjtés volt az első olyan magyarországi közösségi akció, amely egy ritka genetikai betegségben szenvedő gyermek génterápiáját finanszírozta. A kampány hatására milliók mozdultak meg, és az ország akkor először tapasztalta meg, mire képes az összefogás ereje, ha egy közös célért cselekszünk.

Kevesen tudnak a genetikai betegségekről

Az új kutatás szerint a magyarok mindössze harmada (37%) tudja, mi az SMA – vagyis éppen az a betegség, amely Zente történetén keresztül került be a köztudatba. Más genetikai kórképekről, például a cisztás fibrózisról (25%) vagy a Duchenne-féle izomdisztrófiáról (15%), még kevesebben rendelkeznek ismeretekkel.

Bár ezek a rendellenességek együttesen minden századik gyermeket érintenek, a lakosság kétharmada ennél sokkal ritkábbnak gondolja őket. A kezelések, különösen a génterápiák költségeit is sokan alábecsülik – a válaszadók háromnegyede (74%) 100 millió forintnál kevesebbre tippelné egy ilyen beavatkozás árát, miközben ezek gyakran több százmilliós vagy milliárdos összegek.

Zente példája: a segítség továbbadása

A friss kutatás szerint Zente történetének a hatása nem múlt el: a lakosság negyede azóta maga is részt vett adománygyűjtésben, és több mint fele (53%) a jövőben is hajlandó lenne közösségi finanszírozásban segíteni. A szolidaritás és az empátia tehát megmaradt – sőt, sokak számára természetessé vált, hogy másokon próbálnak segíteni.

Zente is ezt az utat járja. Bár maga is súlyos betegséggel él, nemcsak támogatást kapott, hanem ma már ő az, aki másokért szólal meg. Korábban gyűjtést kezdeményezett két izomsorvadásos testvérpár, Rebeka és Lia megsegítésére, akik mindennapi gyógytornájukat próbálják finanszírozni.

– Kérlek szépen segítsetek neki, hogy ne legyen olyan kerekesszéke, mint nekem – mondta Zente a videóban, mert a kisebbik leány még tud járni.

A közösségi összefogás nem múlt el

A mostani felmérés azt is megerősíti, hogy a közösségi segítségnyújtás ma is a magyar társadalom egyik legerősebb mozgatóereje.

A válaszadók háromnegyede (75%) szerint az államnak is feladata lenne a ritka betegségek kezelésének támogatása, ugyanakkor a legtöbben hisznek abban is, hogy az egyéni adományoknak, közösségi akcióknak továbbra is kulcsszerepük van.