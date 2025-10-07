október 7., kedd

Családi program

28 perce

Édesapák és fiaik zarándokoltak a hétvégén

Címkék#Felföldi László#pécsi egyházmegye#zarándoklat

Apáknak és fiaiknak szervezett emlékezetes programot idén is a Pécsi Egyházmegye. A Felföldi László megyéspüspök által vezetett, Pécsről Máriagyűdre tartó gyalogos zarándoklatot idén immár ötödik alkalommal rendezték meg.

Wald Kata

A korábbi évek hagyományainak megfelelően idén ősszel is gyalogos zarándoklatra hívta az édesapákat, fiaikat és a nagyapákat Felföldi László pécsi megyéspüspök. A főpásztor által személyesen vezetett, Pécsről Máriagyűdre tartó, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító zarándoklatot immár ötödik alkalommal, idén október 4-én rendezték meg. 

gyalogos zarándoklat
Apák és fiaik indulnak gyalogos zarándoklatra idén is, a Pécsi Egyházmegye szervezésében

- Az apa-fia zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, az apa–fia kapcsolat építésére. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor a teremtett világ közelsége kiváló helyszínként szolgál a beszélgetésekre, ahol az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat az út megtétele, a fizikai megpróbáltatás is formálja - hívta fel a figyelmet a programmal kapcsolatos felhívásában a Pécsi Egyházmegye

A gyalogos zarándoklat Pécs határából indul

A Pécs és Máriagyűd közötti mintegy 20 km-es távolságot Felföldi László pécsi püspök vezetésével hatvan édesapa, fiúgyermek és nagypapa tette meg. A zarándokok kora reggel Pécs határában, Reménypusztán gyülekeztek, majd 8 órakor indultak útnak Pogányon és Bissén át Máriagyűdre. A kegyhelyen a nap zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vettek részt a zarándokok a máriagyűdi bazilikában.

A Pécsi Egyházmegye közlése szerint Felföldi László püspök főpásztori szolgálatában szívügyének tekinti a családok megerősítését, ezért is kezdeményezte az első apa-fia zarándoklatot még 2022-ben: - Egy édesapa és a fia között különleges kapcsolatra van szükség, erre szeretnénk felhívni a figyelmet ezzel a zarándoklattal, ugyanakkor minden ilyen kezdeményezésben a teljes családot tartjuk szem előtt, amely szintén zarándokúton van a felnőtté válás, a felnőtté érés küzdelmében - fogalmazott korábban a főpásztor az apa-fia zarándoklatról.

 

