Megdöbbentő információkhoz jutottunk a baranyai autósokról (VIDEÓ)

Az elmúlt években több lesújtó halálos gyalogosgázolás is történt Baranya vármegyében, a rendőrség pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet fordítson a gyalogosok biztonságára. A számokból sajnos lesújtó következtetéseket kell levonnunk: nem a gyalogosokat kell oktatni, hanem az autóvezetőket.

A legtöbb gyalogosgázolás nem a gyalogosok hibájából történik – derül ki a statisztikákból. Fotó: Czinege Melinda / Forrás: MW

Halálos gyalogosgázolás Baranyában: hatalmas százalékban a gyalogos a vétlen

Baranya vármegyében sajnos több halálos gyalogosgázolás is történt, ráadásul a közlekedési morál a gyalogátkelőhelyek környékén jócskán hagy kivetnivalót maga után. A gyalogosok kontra autósok, biciklisek, rolleresek témában a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal beszélgettünk.

Az idei évben kiemelt figyelmet fordítunk a védtelen közlekedők, elsősorban a gyalogosok biztonságára. A balesetek jellemzően az úttesten történő átkelés során következnek be, pedig a KRESZ mind a gyalogosoknak, mind pedig a járművezetőknek előírja, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, illetve annak hiányában hogyan kell átkelni az úttesten, mi az, amire mindkét félnek figyelnie kell.

Megdöbbentő statisztikák, 75%-ban a gyalogosok a vétlenek

Az idei évben történt, gyalogosokat érintő sérüléses közlekedési baleseteket áttekintve elmondható, hogy ezeknek nagyjából az egynegyedét okozták gyalogosok. Az esetek 75%-ában a járművezető – autós, kerékpáros, rolleres – volt az okozó. A gyalogosok által okozott baleseteknek túlnyomó részében az ok: vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre. Érdekes módon csak egy esetben történt tilos jelzésen áthaladás, és egyszer tiltott helyen áthaladás.

Hiába vétlen a gyalogos, a rövidebbet sajnos mindig ő húzza, ezért érdemes betartani pár tanácsot.

Természetesen a gépjárművezetőknek is elsődleges felelősségük, hogy odafigyeljenek a gyalogosokra, de most nézzük meg, hogy mire kell figyelniük azoknak, akik gyalogosan közlekednek, remek tanácsokat kaptunk a rendőrségtől:

Ha a gyalogos az út egyik oldaláról a másikra kíván átmenni, úgy elsősorban a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kell áthaladnia. Még a lámpával védett átkelőhelynél is fontos, hogy a gyalogosok az áthaladás megkezdése előtt meggyőződjenek arról, hogy biztonságosan tudnak áthaladni, jó, ha felveszik a szemkontaktust az érkező jármű vezetőjével és megvárják, amíg a jármű biztosan megáll és átengedi őket az úttesten.

Jellemzően buszmegállók közelében található gyalogos-átkelőhelyeken sajnos gyakran a tilos jelzés ellenére lépnek le a gyalogosok az úttestre, és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek közötti részen közlekednek, mert nem akarják lekésni a buszt. Ez több okból is nagyon veszélyes, egyrészt a járműveknek szabad jelzése van, nem számítanak a gyalogos feltűnésére, másrészt váratlanul, esetenként takarásból lépnek az úttestre, így alig adnak esély a járművezetőknek a korrigálásra.

Fontos, hogy a gyalogosok ne lépjenek le váratlanul az úttestre, nem tehetnek olyat, amellyel zavarják, vagy megtévesztik a járművezetőket, tehát ha megkezdték az áthaladást, ne bizonytalankodjanak és lépjenek vissza, hanem határozottan menjenek át.

A gyalogosok sajnos sok esetben nem látják át, hogy ők a közlekedés legvédtelenebb résztvevői, mivel őket ruházatukon kívül semmi nem védi. Ha fokozni szeretnék a biztonságukat, főleg sötétedés után akár lakott területen belül is viseljenek láthatósági mellényt, egyéb fényvisszaverő eszközökkel felszerelt ruhadarabokat és cipőt. Pl. a gyerekek lábán sokszor látunk villogó cipőket, melyek elsőre furcsának tűnhetnek, de tökéletesen alkalmasak arra, hogy sötétben felhívják a gépjárművezetők figyelmét a kis gyalogosokra.

Szintén nagyon fontos, hogy zajos, forgalmas helyen gyalogolva vegyék ki a fülükből a fülhallgatót, és tegyék el a telefont, legyenek kellően körültekintőek, miközben gyalogos-átkelőhelyen, vasúti átjáróban kelnek át, mert ezzel tudnak a legtöbbet tenni saját biztonságuk érdekében!