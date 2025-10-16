október 16., csütörtök

Gál névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heves vita alakult ki

43 perce

Megdöbbentő információkhoz jutottunk a baranyai autósokról (VIDEÓ)

Címkék#rendőrség#biztonság#KRESZ

Lesújtó adatok érkeztek hozzánk, hatalmas százalékban nem a gyalogosok a felelősek. Baranya vármegyében több halálos gyalogosgázolás is történt.

Tóth Dávid
Megdöbbentő információkhoz jutottunk a baranyai autósokról (VIDEÓ)

A gyalogátkelőhelyek környékén fokozott figyelemre van szükség.

Forrás: MW

Fotó: © Cseh Gábor

Az elmúlt években több lesújtó halálos gyalogosgázolás is történt Baranya vármegyében, a rendőrség pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet fordítson a gyalogosok biztonságára. A számokból sajnos lesújtó következtetéseket kell levonnunk: nem a gyalogosokat kell oktatni, hanem az autóvezetőket.

gyalogosgázolás
A legtöbb gyalogosgázolás nem a gyalogosok hibájából történik – derül ki a statisztikákból. Fotó: Czinege Melinda / Forrás: MW

Halálos gyalogosgázolás Baranyában: hatalmas százalékban a gyalogos a vétlen

Baranya vármegyében sajnos több halálos gyalogosgázolás is történt, ráadásul a közlekedési morál a gyalogátkelőhelyek környékén jócskán hagy kivetnivalót maga után. A gyalogosok kontra autósok, biciklisek, rolleresek témában a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal beszélgettünk.

Az idei évben kiemelt figyelmet fordítunk a védtelen közlekedők, elsősorban a gyalogosok biztonságára. A balesetek jellemzően az úttesten történő átkelés során következnek be, pedig a KRESZ mind a gyalogosoknak, mind pedig a járművezetőknek előírja, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, illetve annak hiányában hogyan kell átkelni az úttesten, mi az, amire mindkét félnek figyelnie kell. 

Megdöbbentő statisztikák, 75%-ban a gyalogosok a vétlenek

Az idei évben történt, gyalogosokat érintő sérüléses közlekedési baleseteket áttekintve elmondható, hogy ezeknek nagyjából az egynegyedét okozták gyalogosok. Az esetek 75%-ában a járművezető – autós, kerékpáros, rolleres – volt az okozó. A gyalogosok által okozott baleseteknek túlnyomó részében az ok: vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre. Érdekes módon csak egy esetben történt tilos jelzésen áthaladás, és egyszer tiltott helyen áthaladás. 

Hiába vétlen a gyalogos, a rövidebbet sajnos mindig ő húzza, ezért érdemes betartani pár tanácsot.

Természetesen a gépjárművezetőknek is elsődleges felelősségük, hogy odafigyeljenek a gyalogosokra, de most nézzük meg, hogy mire kell figyelniük azoknak, akik gyalogosan közlekednek, remek tanácsokat kaptunk a rendőrségtől

  • Ha a gyalogos az út egyik oldaláról a másikra kíván átmenni, úgy elsősorban a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kell áthaladnia. Még a lámpával védett átkelőhelynél is fontos, hogy a gyalogosok az áthaladás megkezdése előtt meggyőződjenek arról, hogy biztonságosan tudnak áthaladni, jó, ha felveszik a szemkontaktust az érkező jármű vezetőjével és megvárják, amíg a jármű biztosan megáll és átengedi őket az úttesten. 
  • Jellemzően buszmegállók közelében található gyalogos-átkelőhelyeken sajnos gyakran a tilos jelzés ellenére lépnek le a gyalogosok az úttestre, és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek közötti részen közlekednek, mert nem akarják lekésni a buszt. Ez több okból is nagyon veszélyes, egyrészt a járműveknek szabad jelzése van, nem számítanak a gyalogos feltűnésére, másrészt váratlanul, esetenként takarásból lépnek az úttestre, így alig adnak esély a járművezetőknek a korrigálásra. 
  • Fontos, hogy a gyalogosok ne lépjenek le váratlanul az úttestre, nem tehetnek olyat, amellyel zavarják, vagy megtévesztik a járművezetőket, tehát ha megkezdték az áthaladást, ne bizonytalankodjanak és lépjenek vissza, hanem határozottan menjenek át. 
  • A gyalogosok sajnos sok esetben nem látják át, hogy ők a közlekedés legvédtelenebb résztvevői, mivel őket ruházatukon kívül semmi nem védi. Ha fokozni szeretnék a biztonságukat, főleg sötétedés után akár lakott területen belül is viseljenek láthatósági mellényt, egyéb fényvisszaverő eszközökkel felszerelt ruhadarabokat és cipőt. Pl. a gyerekek lábán sokszor látunk villogó cipőket, melyek elsőre furcsának tűnhetnek, de tökéletesen alkalmasak arra, hogy sötétben felhívják a gépjárművezetők figyelmét a kis gyalogosokra. 
  • Szintén nagyon fontos, hogy zajos, forgalmas helyen gyalogolva vegyék ki a fülükből a fülhallgatót, és tegyék el a telefont, legyenek kellően körültekintőek, miközben gyalogos-átkelőhelyen, vasúti átjáróban kelnek át, mert ezzel tudnak a legtöbbet tenni saját biztonságuk érdekében! 

A hatóságok külön kérik a szülőket, hogy tartsák szem előtt a példamutatás fontosságát! Ha ők maguk is a tilos jelzés ellenére futnak át a gyalogos átkelőhelyen, kézen fogva rángatva maguk után gyermeküket, a kicsi ezt fogja követendőnek tartani, és egyedül közlekedve is veszélybe sodorja magát!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu