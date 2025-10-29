október 29., szerda

Otthonteremtési Program

Gyermekotthonban nevelkedetteknek segítenének

Gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára hirdet nyílt pályázatot egy pécsi, két komlói és egy szigetvári lakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára a Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program.

A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a fiatal felnőtteknek, akik gyermekvédelmi gondoskodásból kilépve lakhatási lehetőséget keresnek.

Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.

A programban jelenleg meghirdetett Baranya vármegyei lakások közül kettő Komlón, egy Pécsen, egy pedig Szigetváron található. Az ingatlanok 51-65 négyzetméteresek, felújítottak, hosszú távú lakhatásra alkalmasak. A bérleti díjuk az első évben mindössze 10 ezer forint havonta, és kauciót sem kell fizetni. A lakást a bérlők a harmadik év után kedvező feltételek mellett akár meg is vásárolhatják.

A pályázatra jelentkezni 2025. november 12-ig lehet. További részletes információk a lakásokról és a pályázatról ezen a honlapon olvashatók: https://mrkl.hu/lepj-gyermekvedelmi-lakasalap/

 

