Egy közösség, amely száz éve összetart – így ünnepelt a Komlói Baptista Gyülekezet

Alapításának századik évfordulóját ünnepelte nemrég a Komlói Bapista Gyülekezet - 2025. szeptember 20-21-én jubileumi hálaadónap keretében emlékeztek vissza az elmúlt 100 esztendő küzdelmes, de mégis áldásokban teljes múltjára.

Polics József, Komló polgármestere is méltatta a gyülekezet tevékenységét ünnepi beszédében.

- 1925-ben Komlón, a kőbánya sporttelepének lelátóját szükséglakássá alakították át. Itt élt és tartott naponta áhítatot egy hétgyermekes család. Ők alkották az akkor még Pécs-Somogyhoz tartozó kis gyülekezetet, innen számítjuk a Komlói Baptista Gyülekezet születését - emlékeznek vissza a kezdetekre.

- A jubileumi hálaadó nap gazdag istentiszteleti programjába a gyülekezet korábbi és jelenlegi lelkipásztorai, lelki vezetői, valamint a szomszédos gyülekezetek küldöttei kapcsolódtak be a kétnapos ünnep során - részletezte beszámolójában a Komlói Baptista Gyülekezet.

A Baptista Gyülekezeti Házban tartott „centenáriumi” istentiszteleten Dan Zoltán, jelenlegi komlói lelkipásztor mondott imát, ő köszöntötte az ország számos tájáról érkezett vendéget, elszármazott gyülekezeti tagokat, társegyházak vezetőit, az önkormányzat és a városunkban működő szervezetek képviselőit.

A Komlói Baptista Gyülekezet centenárium ünnepség vasárnapi istentiszteletén Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor-egyháztörténész, a Baptista Teológiai Akadémia rektora hirdette Isten igéjét és tartott missziótörténeti visszaemlékezést. Dr. Kovács Éva, a gyülekezet vezetője korabeli felvételek, újságcikkek kivetítésével elevenítette fel a komlói baptisták hátrahagyott 100 esztendejét.

A jubileumi istentisztelet a meghívott vendégek köszöntőjével folytatódott. Polics József polgármester hozzászólásában az Isten akaratát megtestesíteni akaró, legegyedibb, a legfontosabb értéket hordozó közösségnek nevezte a baptista gyülekezetet. Büszkeségét fejezte ki, hogy ilyen értékteremtő közösség tevékenykedik a városban; kitartást, erőt, hitet, a jó Isten segítségét kérte a következő 100 év megalapozásához.