Ha nem így tárolod otthon a szőlőt, akkor lőttek a finomságnak!

A szeptember-október a szüret időszaka, ilyenkor fogyasztjuk a legtöbb szőlőt, ami tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rosttal – igazi őszi finomság, amit kár lenne kihagyni. Nem szabad azonban megfeledkezni az élelmiszer-biztonságról sem, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Nagyon fontos, hogy a szőlőt alaposan meg kell mosni, mielőtt megesszük, még akkor is, ha bio vagy hazai termelőtől származik. Ha valaki nagyobb mennyiséget vásárol az őszi gyümölcsből, akkor célszerű hűtőben, zárt dobozban tárolni, hogy a lehető legtovább friss maradjon. Ne szabad sokáig szobahőmérsékleten hagyni, mert a szőlő könnyen erjedésnek indulhat, és fontos az is, hogy a sérült, repedt szemeket ki kell válogatni.