október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mosd meg!

2 órája

Ha nem így tárolod otthon a szőlőt, akkor lőttek a finomságnak!

Címkék#szüret#otthon#gyümölcs#szőlő#vitamin

Wald Kata
Ha nem így tárolod otthon a szőlőt, akkor lőttek a finomságnak!

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Lahore Qalandars7

A szeptember-október a szüret időszaka, ilyenkor fogyasztjuk a legtöbb szőlőt, ami tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rosttal – igazi őszi finomság, amit kár lenne kihagyni. Nem szabad azonban megfeledkezni az élelmiszer-biztonságról sem, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Nagyon fontos, hogy a szőlőt alaposan meg kell mosni, mielőtt megesszük, még akkor is, ha bio vagy hazai termelőtől származik. Ha valaki nagyobb mennyiséget vásárol az őszi gyümölcsből, akkor célszerű hűtőben, zárt dobozban tárolni,  hogy a lehető legtovább friss maradjon. Ne szabad sokáig szobahőmérsékleten hagyni, mert a szőlő könnyen erjedésnek indulhat, és fontos az is, hogy a sérült, repedt szemeket ki kell válogatni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu