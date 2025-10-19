Ha Pécs környékén horgászik, erről tudnia kell!

október 19., vasárnap

A Pécsi Horgász Egyesület közlése szerint október 26-án rendezik meg a parti pergető versenyüket, amelyen a versenyzők a tó egész területén horgászhatnak majd.

A tavat ezért lezárják a keleti oldalon a fürödni tilos tábláig, illetve a keszüi oldalon a beíró naplóig. A PHE arra kérte a sporttársakat, hogy napkeltétől 12:30-ig a lezárt területen kívül, csak a tó hátsó felében foglaljanak helyet.

Mint hozzátették, november 9-én rendezik meg a HEBMESZ csónakos pergető bajnokság III. fordulóját. Aznap napkeltétől délután 13:30-ig a tó teljes területe lezárásra kerül, tilos a partról való horgászat.

 

