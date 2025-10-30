október 30., csütörtök

Ha Villányba utazunk, figyeljünk: megújul a közlekedés fontos helyszíne

Jusztin Levente
Ha Villányba utazunk, figyeljünk: megújul a közlekedés fontos helyszíne

Villányban is megújul a vasútállomás épülete az országos állomásmegújítási program részeként. A munkaterületet október 29-én adták át a kivitelezőnek, a felújítás pedig november 3-án kezdődik, és várhatóan 2026 márciusában fejeződik be. A beruházás során kicserélik az állomás körüli burkolatokat és a parkolót, az épület teljesen akadálymentessé válik, valamint megvilágított, kamerával felszerelt kerékpártároló is épül. A külső nyílászárók egy része megújul, a belső terekben pedig két klimatizált váróterem, korszerű mosdók és modern fűtésrendszer várja majd az utasokat. A felújítás idején a váró és a mosdók használata továbbra is biztosított lesz. A kivitelezők a lakosság türelmét kérik a munkálatok idejére, a megújult állomás pedig várhatóan komfortosabb és biztonságosabb környezetet teremt majd az utazók számára.
 

 

